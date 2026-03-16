セブン‐イレブン・ジャパンは3月20日から、揚げ物をお得な価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を全国のセブン-イレブン店舗で開催する。

揚げ物日替わりスーパーセール

1週目は「ななチキ」などが130円均一

1週目の3月20日～3月22日の3日間は、「ななチキ」(250.56円)、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」(250.56円)、「揚げ鶏」(250.56円)を、日替わりで102円引きの130円均一(税込140.40円)で販売する。

「ななチキ」(通常価格250.56円→セール価格140.40円)

ななチキは11種類のスパイスをブレンド。外は軽い食感、中はじゅわっと、香ばしい風味が特長。鶏に弾力のあるドラム(下モモ)部位を使用し、ジューシーな食感を実現した。

「ザクチキ(魅惑のうま辛)」(通常価格250.56円→セール価格140.40円)

ザクチキは2025年6月からリニューアルし、「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が感じられるようになった。食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がる。かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さが食欲を刺激。それぞれの配分を絶妙な割合に調整した。

「揚げ鶏」(通常価格250.56円→セール価格140.40円)

揚げ鶏は衣の薄さにこだわり、肉の味をダイレクトに感じる仕立てに。パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てる。塩ベースのシンプルな味付けで、やさしく飽きのこない味。メインのおかずからおやつまで、幅広いシーンで楽しめる。

2週目は「カレーパン」などが100円

2週目の3月27日～3月29日の3日間は、「ささみ揚げ(梅しそ)」(190.08円)、「アメリカンドッグ」(150.12円)、「お店で揚げたカレーパン」(160.92円)が日替わりで100円均一(税込108円)での販売となる。

「ささみ揚げ(梅しそ)」(通常価格190.08円→セール価格108円)

ささみ揚げは、大葉と梅のさっぱりとした揚げ物。うどんやそばなどのトッピングとしてもおすすめだという。

「アメリカンドッグ」(通常価格150.12円→セール価格108円)

アメリカンドッグは、外はサクッと、中はしっとりとした生地が特長。衣には砂糖の甘みにアクセントにバニラの風味を加え甘さに深みを出している。中のソーセージも、肉のうま味を感じられる専用のソーセージを使用したロングセラー商品。

「お店で揚げたカレーパン」(通常価格160.92円→セール価格108円)

お店で揚げたカレーパンは、パン生地に専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめる。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮した。