【2026年3月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、紅茶風味のクリーミーなチーズケーキや、旬のよもぎを感じられるパフェなど、ユニークな商品が目白押しです!

2026年3月の新商品5品まとめ(3月17日～3月23日)

「かじる紅茶チーズケーキ アッサム仕立て」(302円)

価格 : 302円

販売地域 : 北海道、関東、山梨県、長野県、静岡県、近畿、中国、四国、九州

濃厚でなめらかクリーミーなクリームチーズとアッサムの味わいが楽しめるチーズ生地に、香ばしいザクザク食感のビスケット生地を合わせた紅茶風味のチーズケーキです。

「7プレミアム 贅沢バニラ」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 全国

バニラ本来が持つ香りと、乳の風味や卵によるコクを持ち合わせた本格バニラバーです。香料を使っておらず、バニラビーンズ由来の本格的な風味をお楽しみいただけます。

「7プレミアム ふんわりスフレサンド ホイップ&カスタード」(192円)

「7プレミアム ふんわりスフレサンド ホイップ&カスタード」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわり食感のスフレ生地に、ホイップクリームとホイップカスタードをサンドしたスイーツです。

「よもぎパフェ」(388円)

価格 : 388円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

つぶあん、よもぎみるくプリン、みるくホイップクリームの上に、よもぎ団子、つぶあん、よもぎどら焼生地、黒糖きなこホイップクリームを盛り付けたパフェです。

※3月18日以降順次発売

「とろもちわらび ほうじ茶」(162円)

価格 : 162円

販売地域 : 関東、甲信越、静岡県、中国、四国

くちどけが良くもっちりとしたわらび餅生地で、ほうじ茶ホイップと黒蜜ソースを包んだわらび餅です。

※3月18日以降順次発売

まとめ

今週は、よもぎ風味の団子やプリンを盛り付けた「よもぎパフェ」や、わらび餅でほうじ茶ホイップと黒蜜ソースを包んだ「とろもちわらび ほうじ茶」など、個性豊かな和洋折衷スイーツがラインナップ! また、紅茶風味を感じられる「かじる紅茶チーズケーキ アッサム仕立て」は、なめらか食感とザクザク食感を楽しめます。

そのほか、濃厚なバニラ風味を感じられる「７プレミアム 贅沢バニラ」や、スフレ生地とホイップの組み合わせがクセになる「7プレミアム ふんわりスフレサンド ホイップ&カスタード」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用