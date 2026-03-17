BANDAI SPIRITSは、子どもの頃に「魔法の天使クリィミーマミ」などのシリーズ作品で魔法に出会った大人や、これから魔法に出会う人たちに向けた最新TVアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」(4月5日よりTOKYO MX 毎週日曜22：30～ほかで放送開始)に登場する変身＆魔法アイテムを、ハイターゲット層向け高付加価値玩具ブランド「PROPLICA(プロップリカ)」で展開する。そのほか、バンダイナムコグループ各社から50以上の商品が登場予定だ。

「PROPLICA」ブランドでは、2026年に初めて「ぴえろ魔法少女シリーズ」のアイテムを商品化する。第1弾は同シリーズ第1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983 年放送開始）の「まほうのステッキ」で、本作『魔法の姉妹ルルットリリィ』より「PROPLICA スタットネオネオン＆ガラスのハートほうぷパクトセット」「PROPLICAムーントネオネオン＆ガラスのハートどりむパクトセット」が第2弾として登場する。

「魔法の姉妹ルルットリリィ」変身＆魔法アイテム 概要

「PROPLICA スタットネオネオン＆ガラスのハートほうぷパクトセット」「PROPLICAムーントネオネオン＆ガラスのハートどりむパクトセット」は、アニメ作中でリリィとルルが使用する変身＆魔法アイテム。ネオネオン（ステッキ）とガラスのハート（コンパクト）をアニメ作品設定の約1/1サイズで商品化する。アニメの変身シーンが音と光で再現できる「変身モード」や、本商品録り下ろしボイスが楽しめるモードを搭載。また、ガラスのハートは、想いのかたちチャーム付きとなっている。形状・意匠の再現性を徹底的に追求し、手に取ることで「魔法の姉妹ルルットリリィ」の世界観に没入することが可能だ。

同商品は、2026年4月予約開始、10月発売予定。

そのほか、バンダイナムコグループ各社では「魔法の姉妹ルルットリリィ」の世界観を広める商品を展開する。アミューズ メント景品、一番くじ、トイ、フィギュア、ぬいぐるみ、ガシャポン、食玩、衣類、生活雑貨、アクセサリーなど、50以上品を多方面にわたって販売予定だ。

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会