あさくまは3月27日、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」をステーキのあさくま安城店(愛知県安城市)、川越店(埼玉県川越市)の2店舗で開催する。

同イベントでは、厚切りサーロインステーキをはじめ、さまざまなステーキ肉を食べ放題で提供する。焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら各テーブルへ届ける。

ステーキのラインナップは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど。サラダバーコーナーでは、サラダやデザートバーに加え、本イベント限定メニューとして鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも用意する。

提供するステーキは通常1,000円～3,000円相当の商品で、多く食べるほどお得に楽しめる内容となっている。前回開催時には1万円相当分を堪能した来店客もいたという。

開催日時は2026年3月27日11:00～22:00(最終入店20:40)。ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付きで、料金は男性3,771円、女性3,221円、小学生1,791円、小学生未満は無料。制限時間は80分。

当日は食べ放題のみの提供となる。予約は不可で、当日は入場番号札を配布する。受付終了の際には各種SNSで案内される。