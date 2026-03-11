東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」は5月8日～7月12日の金土日曜日、ステーキ&アジアンフード・ディナービュッフェを開催する。

ホテルビュッフェならではの臨場感を楽しめるライブキッチンでご提供するビーフステーキやエスニックな風味が食欲をそそるアジアンフードが楽しめる。

ステーキは、最上部位であるサーロインを使用。赤身と脂の旨味が感じられ、強い火力で表面をカリッと、中はやわらかく焼き上げている。

サーロインステーキ

また、野菜やハーブ、シーフードを使用した「ルーローハン」や「ソムタムタイ」などのヘルシー志向のタイ料理や、「フォー・ガー」や「バインミー」などのベトナム料理など香り豊かなアジアンフードを楽しめる。これらの料理は、シェフのタイに訪問して指導を受けた経験や、台湾やベトナムでの食べ歩き経験を活かしている。

タイ料理

ベトナム料理

その他、オードブル、サラダバー、温製料理などをビュッフェスタイルで堪能できる。時間は17:00～21:30(21:00ラストオーダー)、料金はソフトドリンクバー込みで大人が5,800円、4～12歳が2,900円となる。

ビュッフェメニューは下記の通り。

＜ライブキッチン＞

サーロインステーキ 和風ソース&エスニックソース/フォー・ガー(ベトナム)

＜オードブル＞ ヤムウンセン(春雨サラダ、タイ)/ソムタムタイ(青パパイヤのサラダ、タイ)/生春巻き(ベトナム)/バインミー(バゲットサンドウィッチ、ベトナム)/棒棒鶏(中国)/魚介類のマリネ パッションフルーツドレッシングサラダ/生ハムと初夏の野菜のパフェグラス/トマトのムースとジュレ/サラダバー

＜魚料理＞

海老のチリソース煮(中国)/ホーイライ・パップリッパオ(アサリのバジル炒め、タイ)/スズキのソテー アンチョビ入りブールブランソース

＜肉料理＞

タンドリーチキン(インド)/ガイ・パッ・バイガパオ(鶏肉のバジル風味炒め、タイ)/豚肩ロース肉のグリル バーベキューソース

＜パスタ・ご飯・スープ＞

ルーローハン(豚角煮ご飯、台湾)/グリーンカレー(タイ)/トム・ヤム・クン(タイ)/ミーゴレン(焼きそば、インドネシア)/スパゲッティー ジェノベーゼ/初夏の野菜たっぷりクリーミーカレー/コシヒカリ/人参のクリームスープ カレー風味のクルトン添え

＜和食＞

冷やし茶そば/茄子とピーマンの揚げびたし/烏賊の炊き込みご飯

＜子ども向け料理＞

ミニチーズバーガー/スパゲッティー ナポリタン/ミニチーズドッグ/チュロス

＜パン＞

＜デザート＞

フルーツ/マンゴー入りフルーツカクテル/トゥンカロン/エッグタルト/マンゴープリン /豆花/マンゴーフロマージュ/白桃と紅茶のムース/ピンクグレープフルーツゼリー/焼き菓子各種

なお、浦安市物価高騰対策商品券の利用も可能。予約取り消し時または変更時は、当日に限り連絡の有無に問わず100%のキャンセル料が必要。個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先される。