カッパ・クリエイトは、3月14日から4月12日の土日祝限定で、食べ放題料金が割引になるキャンペーン「お誕生日割」を実施する。グループ内にお誕生日月の方が1人いれば、本人と同席する中学生以上のお連れ様全員が土日祝価格より400円引きになる内容だ。

誰かの誕生日でみんながおトク! 食べ放題「お誕生日割」

特別な日をより楽しく、お得に過ごしてほしいという思いから企画された。お誕生日月を証明できる身分証明書を提示すれば、本人および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、食べ放題料金(一般・シニア)が土日祝価格より400円引きで提供される。

家族での誕生日ディナーや友人へのサプライズ会など、大人数で集まるほどお得感が広がり、ワイワイ集まるきっかけにもなるとのこと。中学生以上が対象で、人数分の割引が適用されるため、グループ全体の負担を軽減できるのが魅力だという。

店舗タイプ別料金詳細

「お誕生日割」適用後の料金は店舗タイプにより異なる。

■メニュータイプA店舗

・一般(中学生以上):3,490円

・シニア(65歳以上):2,990円

・小学生:1,990円

・幼児:無料

※シニアは年齢が分かる証明書の提示が必要。幼児は保護者1名につき2名まで無料、3名以上は1名につき990円となる。

■メニュータイプB店舗

・一般(中学生以上):3,790円

・シニア(65歳以上):3,290円

・小学生:1,990円

・幼児:無料

※シニアは年齢が分かる証明書の提示が必要。幼児は保護者1名につき2名まで無料、3名以上は1名につき990円となる。

キャンペーン概要と利用方法

実施店舗は、一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店。実施期間は3月14日から4月12日の土日祝のみを予定している。

食べ放題は事前予約制となっており、公式サイトからの予約が必要。会計時に身分証明書など誕生日月が確認できるものを提示することで割引が適用される。なお、他の割引やクーポンとの併用は不可となっている。当日予約を希望する場合は店舗へ直接問い合わせる必要があるが、混雑状況により受けられない場合もあるとのことだ。