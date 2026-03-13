北海道の冬は長く、春の訪れはまだしばらく先。それでも、あの焼肉チェーンにはひと足早く“北海道の味覚”がやってきた。

現在、「熟成焼肉いちばん」で開催されている「春の北海道グルメフェア」。北見や旭川のご当地グルメまで揃っているそうで、北海道ラバーとしては当然、スルーするわけにはいかない。

ということでさっそく参戦し、特に美味しかったメニューをいくつかピックアップ! ぜひ以下を参考にフェアを楽しんでみてちょうだい～!

「熟成焼肉いちばん」で北海道グルメを爆食い!

熟成焼肉いちばんで開催中の「春の北海道グルメフェア」。食べ放題の場合、「いちばん食べ放題コース」「牛タン食べ放題コース」「黒毛和牛食べ放題コース」のいずれかを利用すれば、このフェアメニューがおかわり自由で楽しめるという仕組みである。

今回は実際にひと通り食べてみたので、「これは激しく推したい!」と感じたメニューをいくつか紹介していこう。

まず絶対に試してほしいのが「生タレで食べる北見焼肉盛り合わせ」。肉は牛ハラミ、豚カルビ、鶏カルビの3種類である。

北海道・北見といえば、日本三大焼肉の聖地とも呼ばれる焼肉の街。焼肉文化がめちゃくちゃ根付いている地域として有名だ。その北見流の特徴のひとつが、「生タレ」で食べる焼肉である。生タレとは、その名の通り火を通していないフレッシュなタレのこと。焼いた肉をこのタレにつけて食べるというスタイルらしい。

網の上でジューッと焼き、いい感じに火が通ってきたところで生タレにドボンッ。まずは牛ハラミから食べてみると……

く～、ウマァ～いッッッ! いや、かなりウマい! このタレはいろんな意味で新鮮! 初めて体験する味だし、味わいとしてもめちゃフレッシュだ。玉ねぎの甘みと香りがガツンと来るのだが、これが牛の肉の脂と超好相性。普通の焼肉タレよりも軽やかで、だけど濃厚で癖になる。これはご飯がほしい。ご飯にバウンドさせて食べたくなるやつだ。

もちろん豚カルビ、鶏カルビとの相性も抜群。こちらのほうが牛肉より味わいが淡白なぶん、タレの旨味がダイレクトに感じやすいかも。なるほど～、北見の人がこの食べ方を愛している理由がよく分かった。これは焼肉好きなら一度試してみる価値あり。他のお肉にもいろいろ合わせたくなるな～。

続いて旭川のご当地グルメとして知られる「旭川塩ホルモン」。ハツ・ガツ・小腸などがミックスされており、この3種のうち最低でも2種は必ず入っているとのことである。

これはおそらくハツと小腸だろう。焼けたところをさっそくひと口……パクッ。

……おおお～～～! いい感じのコリコリ食感! この弾力、歯ごたえ。これぞホルモン。しかも臭みみたいなものはまったくなし。ウマ～……。

小腸のほうもムギュムギュと噛むほどに濃厚な味わいが溢れ出す。味付けはシンプルな塩タレのみで、だからこそホルモンの旨味がしっかりと味わえる。癖になるな～、これも。

そして、ここからは個人的にかなり推したいサイドメニュー。「北海道名物ザンギ」と「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」である。

ザンギ……要するに唐揚げなのだが、一般的な唐揚げよりも下味がしっかりついているのが特徴。昭和30年頃に釧路で誕生したとされ、北海道のソウルフードとして今も長く愛されているメニューだ。実際に食べてみると……

うわーーーー、ウマーーーーッッッ!! 衣はザクッとしていてワイルド。だけど中はめちゃジューシーで、噛んだ瞬間に肉汁がジュワッと溢れ出す。やっぱり下味もしっかりしていて、食欲を刺激するにんにくの風味が効いていて、かなり主張強めの濃い味わいになっている。

これはビールが消えるぞ。店中の樽が空くぞ。ご飯もめちゃくちゃ進むだろう。リアルガチで、からあげ専門店で出てきても普通に人気メニューになるレベル。むしろ、からあげグランプリでも普通に金賞を獲れると思う。クオリティ高ぇ……。

「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」も激ウマッ!! 衣はサクサクで、中はトロトロ。そして何より、カニの風味がちゃんと強い。北海道産紅ズワイガニを使うと、こんなウマくなるのかよ……。クリームのコクの中に、カニの風味と甘みがしっかりと感じられる。

思いつきで焼肉のタレを少しかけてみたけど、これもウマかった。急に“焼肉屋のコロッケ”っぽくなるというか、ジャンク度が増していい感じ。これはちょっとした発見だったな〜。

締めとしては「本ズワイガニの石焼カニめし」がおすすめ。石焼で提供されるので、テーブルに置かれた瞬間から香ばしいカニとライスの芳香がふわっと広がる。おこげができたところをすくって食べてみると……

優勝です……! 香ばしいご飯とカニの甘みが合わさって、かなり贅沢な味わいだ。カニの旨味、やべぇぇぇええッ!! マヨネーズによるコクと酸味も加わっており、焼肉にも負けない濃厚な味つけになっているのもめちゃくちゃ刺さる。焼肉屋で食べる締めご飯としては、これ以上ない満足度だ。途中、ポン酢を追加してさっぱり味変するのも吉!

締めとしてもうひとつ勧めたいのが「3種の味噌のコク 札幌味噌ラーメン」だ。このビジュアル、専門店顔負けやで……。

3種類の味噌を使ったというスープは、見た目以上にコクが深くて濃厚! 粘度すら感じるほど特濃でかなりウマい……!

麺は本場さながらの中太縮れ麺! もっちりとした弾力があり、縮れに味噌スープがよく絡む! まさに札幌スタイルが王道だ。これは止まらん。どれだけお腹いっぱいでも食べたくなる、まさに別腹的クオリティ。これはおかわりをする人も絶対に多いと思う。中毒性、ハンパじゃない!

最後のデザートは「北海道チーズケーキ〜フランボワーズソース〜」。チーズのコクがしっかり感じられ、そこに春を感じさせてくれるフランボワーズソースの酸味が加わることで、後味は意外と爽やか。焼肉のあとでも重くならず、きれいに食事を締めくくってくれる。春の北海道グルメフェアの大トリに、まさに適任だ。

焼肉が美味しいのは当然なんだけど、ザンギ、カニめし、味噌ラーメンまで、あらゆるサイドメニューが主役級。さすが北海道グルメ、ベースが強すぎるんよ。「できれば肉で腹を満たしたい」という気持ちもわかるけど、ぜひ広い視点でフェアメニューを楽しんでみてほしい。絶対に、後悔はしないはずだ。