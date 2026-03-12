あさくまは、2026年3月期において売上高100億45百万円を達成した。100億円到達は28年ぶりとなる。

ステーキのあさくま 食べ放題ステーキ

売上高は前年比20.3%増で着地。営業利益は5億19百万円(同188.9%増)、経常利益は5億26百万円(同185.1%増)と大幅な増益となり、営業利益率は5.2%(前年2.2%)へ改善した。

2019年の上場後、新型コロナウイルスの影響により売上は一時50億円台まで減少。その後の既存店強化および商品施策の推進により回復を続けてきた。第4四半期においては既存店売上前年比が3カ月連続で120%を超え、主力業態「ステーキのあさくま」は既存店売上38カ月連続前年超えを達成している。

また、毎月開催する「肉の日イベント」ではサーロインステーキを50%増量し、開催日の客単価は100円以上上昇、ステーキの注文率は通常の3倍以上に。同社は今回の増収増益について、商品力の向上と既存店の磨き込みを重ねてきた結果としている。

さらに、新業態展開と出店を継続しており、2025年6月に「ステーキのあさくま桑名店」、7月に「カレーのあさくま大須店」、8月に「厳選もつ酒場エビス参 幡ヶ谷店」、12月に「ステーキのあさくま鈴鹿店」をオープン。

2026年2月には21年ぶりとなる大阪出店「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」をオープン。

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店 外観イメージ

3月には「カレーのあさくま」2号店となる栄スカイル店をオープン予定。

カレーのあさくま 栄スカイル店 外観イメージ

加えて、4月上旬には愛知県尾張旭市に「ステーキのあさくま 尾張旭店」をオープン予定となっている。

ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ昼

ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ夜

また、4月下旬には愛知県東海市に「ステーキのあさくま 東海加木屋店」をオープンする。

ステーキのあさくま 東海加木屋店 外観イメージ

同社は、今後3年で200億円規模への成長を目標に、売上と収益性の両面を高めていくとしている。