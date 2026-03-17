ファミリーマートは3月16日、小売・流通業として初めて、アニメツーリズム協会に協会員として加盟したことを発表した。

同社は、従来大切にしてきた"衣・食・住"の価値に"遊"の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めている。また、アニメ作品の舞台を巡る聖地巡礼は、国内外の観光客を地方へ誘客する強力なきっかけとなっている。

同社は今後、アニメツーリズム協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」と連携し、作中に同店が登場するアニメ作品の舞台(聖地)を中心に、店舗全体を作品の世界観で装飾するラッピング店舗を順次展開し、聖地巡礼の拠点化を推進していく。

第1弾として、3月17日～5月下旬(予定)まで、アニメ「デュラララ!!」ラッピングを展開する。同アニメは、東京都豊島区池袋の街並みが忠実に描かれている作品。今回は、アニメ2期のオープニングに登場をした「ファミリーマートサンシャイン西店」(東京都豊島区東池袋)でアニメの世界観を再現したラッピングを実施する。

ラッピング店舗の実施に合わせ、限定グッズの販売も予定している。また、全国のファミリーマート店内マルチコピー機にて、ファミマプリントの販売を予定している。詳細な販売時期や商品内容については、決定次第案内される。