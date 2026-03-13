ファミリーマートは3月15日、「ファミマで祝おう!ウマ娘5周年!」コラボレーションキャンペーンを全国のファミリーマートで順次実施する。

ウマ娘をイメージしたオリジナル商品が登場

同キャンペーンでは、Cygamesが提供するゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の5周年を記念して、全5種類の"美味(ウマ)い商品"が登場する。

「トレセン学園のはちみつパン」(158円)は、トウカイテイオーの育成イベントに登場するトレセン学園・購買部のはちみつパンをイメージしたパン。ふんわりもっちりとした食感のパンに、はちみつゼリーとマーガリンをサンドした。

「島トレ 丸太チョコロールケーキ」(195円)は、育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」内で行われる「島トレーニング」で出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキ。チョコチップ入りチョコクリームをチョコ味とコーヒー味の縞模様スポンジ生地で巻いた。

前回のコラボレーションでも好評だった、作品内に登場する「はちみードリンク」(228円)も発売する。レモンの酸味とはちみつの甘さが癖になる味わい。パッケージは3種類。

「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」(250円)は、もちもち生地の中にカスタード味のクリームを入れた今川焼。パッケージは全3種類、焼印は全6種類。オリジナルシールが1枚入っている(全12種類ランダム)。

「ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味」(247円)は、うすしお味のポテトチップスに、ウマ娘のカードがランダムで1枚付いてくる(カード全30種)。

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象のコラボ商品4アイテム(トレセン学園のはちみつパン、島トレ 丸太チョコロールケーキ、はちみードリンク、ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3)を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、ゲーム内で使える回復アイテム「ファミチキ」と交換できるシリアルコードがもらえる他、ファミマポイントなどが抽選で当たる。キャンペーン期間は3月17日～4月6日。応募期間は3月17日～4月10日まで。

対象商品を買うと限定オリジナルグッズがもらえる

期間中、ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味を含む対象商品を2品購入ごとに、ファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。実施期間は3月15日AM10:00～4月6日まで。景品が無くなり次第終了となる。

第1弾(3月15日AM10:00～)は、「オリジナルA4マジッククリアファイル」(全4種)。用紙を挟むことで背景を好きな絵柄に変更できる。

オリジナルA4マジッククリアファイル

第2弾(3月24日AM10:00～)では「オリジナル缶バッジ」(全4種)がもらえる。

オリジナル缶バッジ

さらに、期間中にファミペイを提示して、対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、お好みのコースに応募すると、抽選でキャンペーン限定オリジナルアイテムなどが当たる抽選に応募できる。

スタンプ3個で「ファミマポイント500円相当」(200名)、スタンプ5個で、特別仕様「ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット」7体セット(10名)に応募できる。

特別仕様「ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット」7体セット

以下のショーカードがついた商品が対象となる。

対象商品ショーカード

ブロマイドやブックカバーを「ファミマプリント」で発売

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、ウマ娘オリジナルA4マジッククリアファイルの背景としても使える「ウマ娘 ゲーム内背景イラスト」(300円)と、「ブロマイド」(L判200円/2L判300円)、ファミチキ袋をイメージした「ウマ娘 ファミチキ袋風ブックカバー」(A4カラー200円/A3カラー300円)を発売する。

「ウマ娘 1周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド」(L判200円/2L判300円)

「ウマ娘 5周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド」(L判200円/2L判300円)

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ

描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」(1,760円)全7種も発売する。

「ウマ娘 プリティーダービー アクリルスタンド(全7種)」(1,760円)

シリーズ初のレースシーンを立体化した一番くじが登場

3月21日から、全国のファミリーマートで「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾」(890円)を発売する。一番くじ初登場のシュヴァルグラン、ヴィルシーナ、ヴィブロスの3姉妹のフィギュアや、新規ビジュアルを使用したグッズを用意している。

「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾」(890円)

ファミマオンラインでコラボグッズを発売

描き下ろしイラストをモチーフにしたマスコットセット「ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定A～Cセット」をファミマオンライン限定で予約販売する。予約期間は3月17日10:00～4月6日23:59まで。

「Aセット」(8,910円)は、アーモンドアイ/ラッキーライラック/クロノジェネシス。「Bセット」(5,940円)はスティルインラブ/アドマイヤグルーヴ。「Cセット」(5,940円)はドリームジャーニー/ステイゴールド。

「ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 Aセット」(8,910円)

「ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 Bセット」(5,940円)

「ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 Cセット」(5,940円)

また、店頭で3月31日から発売するウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味(12袋入 2,964円)をファミマオンラインにて100セット限定で予約抽選販売する。抽選販売期間は3月17日10:00～3月23日23:59、当選発表日は3月25日となる。