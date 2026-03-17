平日に朝活、休日に旅行。そんな充実した日々に憧れつつも、なかなか実行できない人も多いのではないでしょうか。

そんな人にぴったりの自主制作アニメ『おうち旅めしのススメ。』。“食を通じて自宅で旅気分を味わう架空のアニメシリーズ”というコンセプトで、YouTubeチャンネル「T山TV」で公開され話題を集めています。

物語に登場するのは、実佳子さんと竹輪のゆるキャラ「ちーねこ」。

休日にあまりアクティブに動けないという実佳子さんは、「家で旅行をする」というユニークな方法を思いつきます。

目を閉じて地図上で指した場所へ。その旅先は石川県に決定。手作りの旅行チケットまで用意して、いよいよ“おうち旅”のスタートです。

自宅での旅の楽しみといえば、やはり「食」。ちーねこがレシピをガイドする形で作るのは、石川県の名物・ぶり大根。シンプルな調味料で仕上げ、ぶりの旨味を存分に引き出した一品です。

そしてもう一つの主役が「かぶら寿し」。塩漬けしたカブとブリを合わせ、米麹で発酵させた郷土料理で、こちらはお取り寄せしたものを楽しみます。

石川県の冬の味覚を味わいながら美味しさにうっとりする実佳子さん。自宅にいながら、まるで旅先にいるかのような“食の旅”を満喫するのでした。

この作品は「東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻第十七期生修了制作展」に出展されたもの。監督を務めたのは映像研究科の在学生である當山絢香さんです。

料理の描写には臨場感があり、とても美味しそうで食欲が刺激されます。声や音楽などの演出も自然で心地よく、自主制作とは思えないほどの完成度の高さに驚かされます。

この動画は公開15日で再生回数37万回以上、3万件のいいねを記録(3月14日時点)。コメント欄には「クオリティ高過ぎひん?」「ご飯の描画が凝ってて美味しそうなアニメは神アニメ確定なのだ」「これが自主制作だと…!? 凄すぎる…」「47都道府県やってほしい!」「凄い。このまま5分枠で放送出来そうなクオリティ」など、多くの称賛の声が寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回は、本作の監督を務めた當山さんに、詳しいお話をお聞きしました。

── この作品を思いついたきっかけなどございましたら教えてください。

私自身、旅行には「お金・時間・体力」が必要なので、行きたくても行けないことが多いと感じています。

そこで、「自宅にいながら旅行気分が味わえれば、日常もより楽しくなり、一石二鳥なのでは?」と思い立ったのが本作品のきっかけです。

── 作品の中で、こだわったポイントや難しかったところ、楽しかったところはありますか?

この作品の難所は「見た目が控えめな食べ物をいかに美味しそうに見せられるか」でした。登場する料理は実際に作ったり、食べたりして研究しました。ぶり大根とかぶら寿しが美味しそうに見えていたら嬉しいです。

また、細部の描き込みは趣味として楽しみました。部屋に置いてある本のタイトルや冷蔵庫に貼ってあるチケットの内容など、あまり注目されない所こそ遊び心を散りばめています。

── 架空のアニメシリーズとのことですが、第2話以降の制作予定はありますか?

難しい質問です……。学生の身として、更なる成長のために次回は別の新しい作品を制作するつもりです。なので、現時点では本作の2話以降について具体的な制作予定はありません。

ただ、もちろん作りたい思いはあります! 時間と労力が足りていないので、私が分裂できるようになったら、迷いなく2話以降も制作します!

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

すごく驚いています! 制作をしていると何ヶ月間も毎日同じ作品と向き合うことになるので、段々とこの作品がおもしろいのか分からなくなってくるのです……。ですが、沢山の協力のおかげで完成した本作を多くの方々に見ていただけてとても幸せです! 皆さん、本当にありがとうございます!

自宅にいながら旅の気分を味わえる、ちょっと特別な“おうち旅めし”。丁寧に描かれた料理と温かい世界観で、心がほっとするような作品でした。

YouTubeの概要欄からは、ぶり大根のレシピやチケットをダウンロードできますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪