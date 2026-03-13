アニメの舞台となった地域をファンが訪れる聖地巡礼。老若男女に人気の『ちびまる子ちゃん』をはじめ、多くの作品のモデル地となった「静岡県」では、アニメモデル地マップなるものを制作し、3月10日より配布しています。

/

静岡県アニメモデル地マップ📢

＼

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』『ラブライブ!サンシャイン!!』の主なモデル地をまとめたマップが完成🗺️

本日から配布開始✨是非手に取ってモデル地巡りをお楽しみください🚶

(@shizuoka_to_goより引用)

こんなに聖地があるんですね。アニメのシーンと実際の光景が一緒に表示されていて、とても分かりやすい! その地に立てば、物語がよりリアルに……。ファンにはたまりませんよね。

SNSで紹介されると、「これは いいねー!!!」「まるちゃんくらいしか無かった頃に比べたら賑やかになった物だ」「最高のマップ‼︎‼︎」「これはマップを貰いに行かねば」「楽しみ〜」と話題になっています。

また、今回マップ化されたのは『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『ゆるキャン△』『ちびまる子ちゃん』『ラブライブ!サンシャイン!!』の4作品なのですが、もちろん、静岡県が舞台となった作品はほかにも。このマップに、自分なりの聖地を書き足していくのも面白いかもしれませんね。季節は間もなくお花見シーズン。桜を愛でながら、静岡県を巡る旅に出かけてみてはいかがでしょうか?

マップの配布場所はこちら。