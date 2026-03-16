カズレーザーが、正月の定番の食べ物について意外な事実を明かした。結婚して久々に食べたものの、それまで「4、5年食ってなかった」と告白。松陰寺太勇も思わず驚いたエピソードとは。

カズレーザー

「結婚してから今年食べましたけど…」

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で9日に公開された動画「【ランキング】絶対に欠かせない毎年食べるもの #324」にて、「あ! これ食うの忘れた! ランキングの1位が決まりました」と切り出した松陰寺太勇(ぺこぱ)は、ランキングの趣旨を「その時期に食べるものあるじゃん? 例えばクリスマスケーキ、節分だったら恵方巻き」「土用丑の日とか」「それを忘れた時に、あ! あれ食ってねえランキングの1位が決まりました」と説明しつつ、「お正月の餅です」と発表。

これにカズレーザー(メイプル超合金)が「いやいやいや……(笑)」と同意しかねるといった様子を見せながら、「食ってないんですか?」「しこたま食いましたよ」と返答すると、松陰寺は「俺もしこたま食ってたの。正月といえば餅だから。でも今年はマジで忘れてて。年越しそばは食べたの。年越しそばは忘れて食べなかった時もあるのよ。あ! 年越しそば食べてねえ! まっ、いっかって思ったけど、正月に餅を食べてないと、もう1年取り返せないんだっていうくらいめちゃくちゃへこんだ」と力説した。

すると、カズレーザーは「餅食いたいほうですか?」と確認しつつ、「俺、なくてもいいです」とポツリ。「絶対食べるでしょ、餅」と驚く松陰寺に、「俺、結婚してから今年食べましたけど、それまで4、5年食ってなかった」「(餅を食べなかった正月が)山ほどあります。まず大学の4年間は1回も食ってない。で、東京に来てからもほぼ食ってない」と回想。

さらに、松陰寺が「考えられない……正月に餅は絶対食わなあかんやろ」と目を丸くすると、カズレーザーは「餅って、代わり映えしなくないですか? ずっと餅じゃない?」と率直な印象を明かす一方で、年越しそばは「絶対食べる!」と力を込め、「俺は食べなかった年がない」と話していた。