日本テレビは、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の準決勝・決勝を伝える『WBC詳報』を、17日・18のGP帯1時間枠で放送する予定だ。

日本テレビ本社

日テレは、今大会を日本国内独占ライブ配信するNetflixから中継制作を受託したことに加え、「プロモーションパートナー」として連携。地上波でWBC開幕特番など、9枠の特別枠を編成して大会を盛り上げることになっている。

日本代表・侍ジャパンは15日(日本時間)の準々決勝でベネズエラに負けて敗退したが、編成予定は変わらず、準決勝と決勝の試合も「詳報」として伝える。

準決勝の「詳報」(17日22:00～)は、MCにサンドウィッチマン、解説に里崎智也氏と和田毅氏、VTR解説に岩村明憲氏が出演するほか、VTRゲストとして蛍原徹、佐々木久美、バッテリィズが登場。さらに、渡辺謙(Netflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー)と二宮和也(スペシャルサポーター)がマイアミ現地からリポートする予定。進行は山本里咲アナ。

決勝の「詳報」(18日19:00～)は、MCに川島明(麒麟)、解説に岩隈久志氏と今江敏晃氏、ゲストに橋本環奈、陣内智則、バッテリィズ、そして渡辺謙と二宮和也も出演予定となっている。進行は石川みなみアナ。