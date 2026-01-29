日本テレビは29日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、独占ライブ配信するNetflixと「プロモーションパートナー」として連携することを明らかにした。

今大会は、地上波放送されず、Netflixが独占ライブ配信することが発表されているが、日テレではライブ配信映像の「中継制作受託」15試合を担当。これは、1次ラウンド(東京プール)の日本戦4試合を含む計10試合(国際映像制作)と、準々決勝(フロリダ)・準決勝・決勝の計5試合(日本向けユニ映像制作)となる。

そして、「プロモーションパートナー」として地上波でWBC開幕特番など、9枠の特別枠を編成して大会を盛り上げる。

同局では「WBC2026という国民的関心事を広く遍く伝え、野球文化の更なる醸成に寄与できると考えています。昨年3月にはMLB日本開幕戦でMLBからも高い評価を戴きましたが、70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮し、大会連覇が期待される日本代表チームをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」としている。