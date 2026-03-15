JR東海のダイヤ改正(2026年3月14日実施)に合わせ、東海道新幹線の車内放送が一部変更され、鉄道ファンらを中心にSNSで話題になっている。駅到着時の乗換案内で、「上野東京ライン」など他社の路線愛称名を使用して案内するようになった。

東海道新幹線は在来線および私鉄各線と接続する駅に到着する際、自動音声で乗換案内の放送も行うが、ダイヤ改正前はおもに路線名や運行系統名を用いて案内していた。一例として、品川駅到着時の車内放送は、「間もなく品川です。山手線、京浜東北線、東北・高崎・常磐線、東海道線、横須賀線、総武線と、京浜急行線はお乗り換えです」となっていた。

ダイヤ改正後、東海道新幹線の東京行を利用した際、品川駅到着時の車内放送は、「間もなく品川です。山手線、京浜東北線、上野東京ライン、東海道線、横須賀線、総武線と、京急線はお乗り換えです」に変更されており、改正前の「東北・高崎・常磐線」から、JR東日本の路線愛称名「上野東京ライン」に。あわせて「京浜急行線」も「京急線」に変更された。

東京駅到着時の車内放送は、「間もなく終点、東京です。中央線、山手線、京浜東北線、上野東京ライン、総武線、京葉線、東北・上越・北陸新幹線と、地下鉄線はお乗り換えです」と、ここでも「上野東京ライン」の路線愛称名を使用した案内に変更。N700Sの客室内に設置している列車情報案内装置にも「上野東京ライン」と表示され、日本語に続いて行われる英語の車内放送でも「Ueno-Tokyo Line」とアナウンスされた。

こうした変更はSNSでも話題となっており、東京側だけでなく京都・大阪側でも同様の変更があったとするX(Twitter)の投稿が見られた。米原駅、京都駅、新大阪駅の到着時に乗換案内を行う際、「琵琶湖線」「嵯峨野山陰線」「JR京都線」「JR神戸線」などJR西日本の路線愛称名を用いた車内放送に変わったと報告されている。