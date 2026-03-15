「見えることは、人生を実りあるものに変える」――。15日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00～23:30)には、 眼科医の赤星隆幸氏が出演する。

赤星隆幸氏 (C)MBS

白内障治療のパイオニアの1人

白内障は、レンズの役割を担う透明な水晶体が、主に加齢に伴い石のように硬く濁ってしまう疾患だ。50代で半数が、80代ではほぼ100％発症するといわれ、治療が遅れると失明に至るケースもある。この白内障治療において、赤星隆幸氏はこれまで独自の手術を考案してきた。

白内障の症状や術後のニーズは多様で、白目を切開する手術法もあるが、赤星氏は角膜を切って治療を行う。角膜切開には術後に乱視や目の炎症などが起こるケースがあるとされるが、赤星氏は1.8ミリの切り口からレンズを挿入するなど、自ら考案した手法で対応する。器具も自分で開発、目にかかる負荷が最少になるようコントロールしながら手術を行う。

かつては、全身麻酔で1カ月の入院が当たり前とされた。その時代に赤星氏は、当時では革新的な術式「フェイコ・プレチョップ法」を世界に提唱、日帰り手術を広めた白内障治療のパイオニアの1人だ。その技術を頼り、政財界の要人や海外のVIPも治療に訪れる。

信念は、「医療が遅れた国でも、先進国と変わらぬ治療を」。自費で海外に飛んでは、治療するだけでなく世界中のドクターの指導にもあたってきた。これまで各国で24万の瞳に光を届けてきた。

今回、赤星氏は海外68か国目となるブータンへ。「幸せの国」も医療環境は乏しく、眼科医は18人しかいない。日本で40年前に行われた古い手術がいまだに行われているという。病院に向かうと100人をこえる長い列が。中には、重度の症状もあった。

「見えることは、人生を実りあるものに変える」。自ら切り開いてきた医師の熱い眼差しがそこにある。