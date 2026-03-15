ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日(21:00〜)に配信される。

  • 『秘密のママ園2』場面カット

    『秘密のママ園2』場面カット

安藤美姫に初密着

番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に初密着する。今回は、12歳になる長女・ヒマワリさんも特別にマスク姿で出演する。

13年前、「未婚の母」として出産を公表した安藤。現役選手時代にメディアが離れていった苦い経験からかつてメディアを拒絶した理由や、「未婚の母」公表から現役復帰までの道のりなど、当時の赤裸々な心境を語る。

さまざまな苦悩や葛藤を乗り越え、現在は娘と温かい日々を送る安藤。レジェンドスケーターが番組だけに見せた、母と娘の特別な時間や知られざる親子の絆に迫る。

また、ママ界隈で燃え上がりやすいテーマに切り込む新企画「異論激論! ママ園サミット」が始動する。ゲストに俳優・モデルの新川優愛を迎え、夫婦で財布を「分けるor分けない」、夫婦喧嘩は「その日に解決or冷却期間が必要」といったテーマで激論。各家庭のリアルすぎるお財布事情や夫婦関係が丸裸に。専門家を交え、家庭円満の秘訣を議論する白熱の展開に注目だ。

そのほか、“最新フェムケア事情”の深掘りや、視聴者からのお悩みに答える「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、子どもの“イヤイヤ期”に対する悩みや産休復帰で悩みを抱えるママたちの相談に回答する。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

メディアを拒絶した理由、「未婚の母」公表から現役復帰までの道のり…安藤美姫が当時の心境語る　『秘密のママ園2』#7
結婚の話題で「これを言う人嫌いですね」　藤本美貴がズバッと言い放ったのは…『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話
「上書きオイルしたい」　まさかの宣言→アロエオイル→バックハグからキス…スタジオ騒然
YOUが「これはモテる」と思った恋リア出演者の行動　大胆宣言→力強いハグ→情熱的なキス、さらに…
大谷翔平がトミー・ジョン手術後に球速を上げている理由は…筋肉博士が解説「結果球が速くなるんです」
大谷翔平は“寸胴型”「脇腹の内腹斜筋が非常に発達」「このドラム缶のような胴体が…」　桁違いのパワーの秘密を筋肉博士が分析
彼氏から「この子とは遊んじゃいけないよ」と言われた人に連絡　そして一緒に遊んでいると…最終的にタイマンが勃発　『愛のハイエナ season5』
元祖カリスマギャルの“収録前の対応”に驚き　さらば森田「芸能界で本当に…」
週刊誌で両親の別居報道　布川敏和の長男・隼汰が「逆に楽になった」と語るワケ「やっと…」
隣の部屋は「なんと…」　長女が近くに住むマンションへ転居した布川敏和、まさかの偶然に驚き
離婚後に自宅がゴミ屋敷状態「精神的に心配な部分も」「ここで孤独死しちゃうって思うぐらいの家」　当時の布川敏和を長男が語る
「でっかくなっちゃった」で大ブレイク　マギー審司、現在のギャラ事情「30分のステージで…」
関連画像をもっと見る