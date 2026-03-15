メディアを拒絶した理由、「未婚の母」公表から現役復帰までの道のり…安藤美姫が当時の心境語る　『秘密のママ園2』#7

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日(21:00〜)に配信される。

安藤美姫に初密着

番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に初密着する。今回は、12歳になる長女・ヒマワリさんも特別にマスク姿で出演する。

13年前、「未婚の母」として出産を公表した安藤。現役選手時代にメディアが離れていった苦い経験からかつてメディアを拒絶した理由や、「未婚の母」公表から現役復帰までの道のりなど、当時の赤裸々な心境を語る。

さまざまな苦悩や葛藤を乗り越え、現在は娘と温かい日々を送る安藤。レジェンドスケーターが番組だけに見せた、母と娘の特別な時間や知られざる親子の絆に迫る。

また、ママ界隈で燃え上がりやすいテーマに切り込む新企画「異論激論! ママ園サミット」が始動する。ゲストに俳優・モデルの新川優愛を迎え、夫婦で財布を「分けるor分けない」、夫婦喧嘩は「その日に解決or冷却期間が必要」といったテーマで激論。各家庭のリアルすぎるお財布事情や夫婦関係が丸裸に。専門家を交え、家庭円満の秘訣を議論する白熱の展開に注目だ。

そのほか、“最新フェムケア事情”の深掘りや、視聴者からのお悩みに答える「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、子どもの“イヤイヤ期”に対する悩みや産休復帰で悩みを抱えるママたちの相談に回答する。

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