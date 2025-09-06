今月1日に日本デビューした5人組ガールズグループ・ILLIT（アイリット）が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に登場。TGC初出演でアーティストライブのトップバッターを飾り、開幕したばかりのTGCを盛り上げた。

ILLIT

テニスウェアのようなスポーティなミニスカート姿で登場したユナ、ミンジュ、モカ、ウォンヒ、イロハ。「ついにTGCのステージに立ちました！」とTGC初出演を喜ぶと、「jellyous」、映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌で日本オリジナル楽曲となる「Almond Chocolate」、そしてJapan 1st Singleの「時よ止まれ」の3曲をポップに、キュートに歌唱。会場はファンの「かわい〜」で溢れた。

ライブ終了後、ユナは「TGCは初めてでしたがたくさんの方の声援のおかげで、楽しくパフォーマンスできました」とにっこり。TGC20周年という節目のステージに立ったことには「光栄」と喜んだ。今後チャレンジしたいことを聞かれたウォンヒは「次はもっと大きなステージでライブしたいです」とさらなる目標を掲げた。

また、TGC開幕の恒例となった会場の点灯式も実施。メンバーが声をそろえて合図を出すと、観客一人ひとりに配布されたペンライトが“マイナビブルー”に染まり、イロハは「海みたい」と声を弾ませた。

同グループは、2023年に開催されたサバイバル番組『R U Next?（アーユーネクスト?）』でメンバーが選ばれ、2024年3⽉にデビュー。デビュー曲「Magnetic」は一度聞いたら耳から離れないキャッチーなメロディで注目を集め、TikTok ⼈気楽曲年間チャトの「Top 10 Song」チャートで韓国4位、⽇本3位にランクインした。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕