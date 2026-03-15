鷲見玲奈、爽やかシースルーワンピースで大人の装い　EXITとTGC司会10回目タッグ

フリーアナウンサーの鷲見玲奈が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演。お笑いコンビ・EXITとともに司会を務めた。

EXITとタッグを組むのは今回で10回目。鷲見は「またきましたね～」とりんたろー。と兼近大樹とともに、肩から腕にかけてシースルー生地が使われた大人ワンピース姿で登場。春らしい、くすみカラーのワンピースにきらきら輝くアクセサリーが映えていた。

その後は恒例となった点灯式が実施された。「マイナビTGC」というかけ声とともに、客席がブルーに染まると大きな拍手が。鷲見は「最後まで元気に行きましょう!」と呼びかけていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER