フリーアナウンサーの鷲見玲奈が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演。お笑いコンビ・EXITとともに司会を務めた。

  • (左から)EXITりんたろー。、兼近大樹、鷲見玲奈

    (左から)EXITりんたろー。、兼近大樹、鷲見玲奈

EXITとタッグを組むのは今回で10回目。鷲見は「またきましたね～」とりんたろー。と兼近大樹とともに、肩から腕にかけてシースルー生地が使われた大人ワンピース姿で登場。春らしい、くすみカラーのワンピースにきらきら輝くアクセサリーが映えていた。

その後は恒例となった点灯式が実施された。「マイナビTGC」というかけ声とともに、客席がブルーに染まると大きな拍手が。鷲見は「最後まで元気に行きましょう!」と呼びかけていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

「涙が出そうに…」杉浦太陽&辻希美夫妻、娘・希空と親子初共演　「LOVEマシーン」でダンス生披露
岡崎紗絵、淡いニットが春らしい　華やか旬な着こなしで笑顔のランウェイ
生見愛瑠、透け感ベールで斬新なスタイリング　甘さとエッジが共存する“おしゃれ上級者“
鷲見玲奈、爽やかシースルーワンピースで大人の装い　EXITとTGC司会10回目タッグ
池田エライザ、ボリュームスカートなびかせ圧巻ランウェイ　観客熱視線
ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第32回 なぜNTTドコモはファッションイベントで5Gの「ミリ波」をアピールするのか
「団結することで無限の可能性を…」『DREAM STAGE』出演のボーイズグループ・NAZE、それぞれの魅力を明かす
EXIT＆鷲見玲奈、TGCで10回目のMCタッグ　EXILE B HAPPYらの出演も決定
ACEes、ビジュに磨きがかかったTGCオリジナルビジュアル＆ムービー公開「全力で盛り上げます」
「マイナビ TGC 2026 S/S」開催決定　みちょぱ、生見愛瑠、せいら、矢吹奈子ら出演
梶原叶渚、5人兄弟で培われたコミュ力「兄は成人、妹は年長さん。伝え方も全員違って」
梶原叶渚、憧れの『Seventeen』加入に喜び「幸せすぎてワクワク」 父からのエールも明かす「これからだぞ」
関連画像をもっと見る