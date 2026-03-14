俳優の畑芽育が、日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(4月7日スタート、毎週火曜24:24～ ※事前特番3月31日25:29～)でMCを務めることが14日、発表された。番組MC初挑戦で、菊池風磨とタッグを組む。

畑芽育

この番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届けるというもの。MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか見ることのできないアーティストの創作の裏側や苦悩に迫る。

そしてクライマックスでは、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限に表現した特別なステージングを見せる。

畑芽育 コメント

アーティストの皆さんが楽曲に込めた想いや、その背景にある物語を深く知ることができる、とても魅力的な番組だと感じました。俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に何度も感銘を受けました。そんな音楽への感謝の気持ちも胸に、MCとしてアーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたらと思っています。初めてMCという大役を任せていただき緊張もありますが、菊池風磨さんと共に特別な時間をお届けできるよう精一杯務めたいと思います。