女優の畑芽育が3日、東京・渋谷のNHKで行われたプレミアムドラマ『終活シェアハウス』(10月19日スタート、BSP4K・BS 毎週日曜22:00～)の合同取材会に、城桧吏、竹下景子、制作統括の黒沢淳氏ともに出席。自身の理想の最期について語った。

本作は、60年来の友人である68歳のシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウスを舞台に、そこに迷い込んだ真面目な犬系男子とカワイイ系ツンデレカノジョが繰り広げるヒューマンコメディドラマ。ひょんなことからシェアハウスの雑用係になった主人公・速水翔太役を城桧吏、翔太の恋人・林美果役を畑芽育、シェアハウスに暮らす奥村歌子役を竹下景子、今井厚子役を室井滋、池上瑞恵役を戸田恵子が演じる。

畑は「心が温まるようなハートフルな作品なんですけど、すごく刺激的な毎日を過ごさせていただいていて、先輩方から知恵や学ぶものもたくさんありますし、脚本自体、原作自体が面白い作品なので、どういう風に展開されていくのか私自身も楽しみです」と作品の魅力を紹介。

また、終活をテーマにした本作にちなみ、自身の理想の最期を聞かれると、畑は「あまり考えたことはなかったですけど、本当の人生の最期として葬儀とかを考えたときに、ものすごくハッピーな音楽を大音量で流したりして。しんみりと静かに送り出すというのも大事だと思いますが、私自身、楽しいことが大好きな人間なので、一風変わったお葬式で送り出していただけたらと、今ふと思い浮かびました」と語った。