バンダイスピリッツは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スピンオフ作品『ポーラー・ビギニング』より「DXオルカブースター5050(ブラックver.)」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日(金) 16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。

2026年4月に東映特撮ファンクラブで限定配信予定の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スピンオフ作品『ポーラー・ビギニング』に登場予定の、黒いカラーリングが特徴的な「オルカブースター5050(ブラックver.)」をDX玩具として商品化。

セットには、本商品限定の「センタイリング テガソードアカツキ(ブラックver.)」も付属する。

オルカブースター5050(ブラックver.)は、劇中のイメージに基づき、「DXオルカブースター5050」とは異なる本体カラー・塗装を再現。独自の音声を収録しており、トリガーを押すことで銃撃音＆浸食音が発動。「DXオルカブースター5050」同様、撃鉄操作後にトリガーを引くことで必殺技遊びも楽しめる。

さらに、本商品は別売りの「DXテガソード」や「DXテガソードUNI.ver.」との合体機構を搭載。特徴的な黒いカラーリングで、「DXオルカブースター5050」とは印象の異なる合体遊びが楽しめる。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映