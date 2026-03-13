バンダイスピリッツは、1983年放送の『魔法の天使クリィミーマミ』より「PROPLICA まほうのステッキ」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日(金)16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。

TVアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』より、主人公・森沢優が「クリィミーマミ」に変身するための魔法のアイテムのステッキが完全新規造形・約1/1サイズで登場。

本商品のためにアニメの音声から抽出した「クリィミーマミ／森沢優」役の太田貴子のボイスを収録。さらに「魔法の天使クリィミーマミ」の劇中BGM・効果音を収録し、音と光で劇中のイメージを再現した。

トップのハートは回転＆LED発光ギミックを搭載。持ち手の近くにタッチセンサーを搭載し、ボタンやスイッチ類をなるべく隠した造形にすることで、作中のステッキのデザインをそのままにギミックを操作できる。

『魔法の天使クリィミーマミ』とは 1983年放送のスタジオぴえろ制作アニメ。小学生の森沢優が魔法で16歳のアイドル「クリィミーマミ」に変身し、芸能界で活動する物語。戦いではなく歌や仕事のための変身を軸に、家族や友人との関係、子どもと大人の狭間の葛藤を繊細に描く。アイドル文化をアニメに取り込み、後の作品にも影響を与えた。

(C)ぴえろ