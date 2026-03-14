「そういう噂が…」「これはマズい」　田中みな実、外出を控えるようになった“8年間”の知られざる苦悩を告白

「そういう噂があったりしたから、これはマズいぞと思って……」過去に根拠のない噂があったことを打ち明けたのは、元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実。これまであまり語られることのなかった、“8年”の苦労とは――。

田中みな実

「すごい合コンしまくってる」の噂を完全否定

南海キャンディーズ・山里亮太、テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーと仲が良い田中。“ゴシップ会”と称して3人で集まっているそうで、10日深夜にゲスト出演したニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「だいたい年1～2回、ゴシップを放出する」と説明。また、出川哲朗、ネプチューン・堀内健とも“ゴシップ会”を開いており、「たまにゲストで弘中ちゃん呼んだり、さっしー(指原莉乃)呼んだり」と明かしつつ、「みんなゴシップしゃべりたがるの」「言いたいけど言えないじゃん」と笑った。

密かに行われている“ゴシップ会”に、あのは、「僕のことは言われてない? 僕のゴシップは入ってきてないですか?」と戦々恐々。田中が、「まったくない。だって、忙しくてそんなのある?」と返すと、「ないんだけど……。たまにめっちゃ偽装されて。ちょっと噂みたいなのが作られてたら怖いな」と吐露。あのは、アイドル時代に、「ホストクラブに行っている」と噂されたことがあるといい、「行ったことないのに。本当に何もないのに湧くこともある」とぼやいた。

一方の田中も、「私もあったのよ。“すごい合コンしまくってる”とか」と告白。「合コンなんて呼ばれるわけないじゃん? だって、友達もいないんだから(笑)」と自嘲しながら、「そういう噂があったりしたから、これはマズいぞと思って。それをきっかけに引きこもりはじめた」と回顧。「“そういう時間帯にそういう場所に絶対行かない人である”というキャラクターを形成するまでに8年かかった」と知られざる苦悩を明かすと、あのは、「そうなんだ」と思わず同情した。

続けて、あのは、「僕も本当に行かないので。まあ、誰も信じないよね。そういう噂が間違って流れても」「“みな実さんが合コンめっちゃ行ってる”って言われても、絶対信じない」とキッパリ。あらぬ噂を立てられないよう、意識して行動してきたという田中も、「いや、おかしいよね。40歳で必死かよ! っていう(笑)」と噂を一蹴しながら、「自分で自分を守るっていうことも大事だね」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。