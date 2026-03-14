俳優・石田ゆり子が、世界各国で犬や猫と人間がどのように共に生きているのかを、その目で見て、触れて、感じていくNHK BSのドキュメンタリー番組『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる』(14日21:00～)。イギリス編、台湾編に続く第3弾となる今回は、アジアとヨーロッパにまたがる独自の動物共存文化を持つトルコを旅した。

街のあちこちに猫や犬がいて、カフェやレストラン、高級ホテルにさえ自然に溶け込んでいる――そんなトルコの風景の中で、動物愛あふれる石田は何を感じ、どう動いたのか。シリーズを手がける山田あかねディレクターに、トルコでの予想外の出来事、そして石田の“本気”がにじんだ舞台裏や、番組に込めた思いを聞いた。

「実際に見てみたい」からスタートしたシリーズ第3弾

これまで、『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ)などで山田氏が手がける動物保護のドキュメンタリーのナレーションを石田が担当したり、飼い主のいない犬猫の医療費を支援する「ハナコプロジェクト」を立ち上げたりと、活動を共にしてきた2人。その中で、たびたび話題に上っていたのが、イギリスの動物保護の仕組みだった。

そこから「イギリスの現場を実際に見てみたい」という石田の言葉をきっかけに、番組化。イギリス、台湾、そして今回のトルコと、年1回のペースで続くシリーズになった。

「世界で最も動物保護が進んでいる国」と言われるイギリス、アジアの中で動物保護先進地域である台湾の次に、アジアでもヨーロッパでもなく、独自の文化を持つ国として浮上したのがトルコ。野良猫、野良犬が多い国として知られ、特に猫好きの間では以前から特別な場所として有名だったという。石田自身も以前から「トルコってすごいよね」と関心を寄せていた。

公園で猫に囲まれる石田ゆり子 (C)NHK

人間を全然怖がらない…街を歩くだけで大喜び

トルコにやって来て最初に圧倒されたのは、やはり犬猫の多さだった。

「めっちゃくちゃ多いし、猫も犬も人間を全然怖がらないんです。慣れてるから、座ってるとすぐ寄ってくるし、すぐ乗ってくるし、すぐ触れるんです」(山田氏、以下同)

日本では、野良猫は逃げてしまうし、野良犬にいたっては簡単には近づけない。だがトルコでは、それが全く違った。そんなイスタンブールの街に出ただけで、石田は大喜びだったという。

驚きは街角だけにとどまらない。なんと宿泊したホテルのロビーにも野良猫が。「それを誰もシッシッてやらないどころか、入り口の端っこに猫の餌場があるんです。ホテルの人が餌をやってるんですよ」。

ホテルのロビーにいた猫

カフェやレストランに犬や猫が入ってきても追い払おうとする人はおらず、そんな光景に石田は「トルコ最高!」「こんなに猫や犬に優しい国はない!」と、テンションが上っていたそうだ。

衛生面の対策として、今回は現地入り前に狂犬病ワクチンを打っていたが、トルコの実情は“放置”とは違う。

「トルコの野良犬、野良猫は、動物管理センター、日本でいうと保健所みたいなところが管理していて、ほとんどワクチンを打ってから放しているんです。それに、市民がみんなで育てているという感覚なので、マメに保健所や病院に連れて行ったりしています。イスタンブール市が運営する管理センターの病院なら、野良猫は国が補助して無料で注射も打ってくれます」

動物たちへの愛が強いトルコの人たちには、“人懐っこさ”も感じたそう。ある人にインタビューをするために自宅に行くと、「こちらは何も頼んでいないのに、奥様が大歓迎でご飯を用意してくださったんです。人と人との関係も本当に近いんです」と驚かされた。

こうして様々な出会いがあっただけに、最近の中東情勢の悪化には心を痛めている。

「イスタンブールは西側なので、イランとの国境とは離れているのでまだ安心ではあるのですが、過去にはテロもありましたし、心配はあります。大きな地震があった時も、トルコの人たちは動物を置いていかず、一緒に逃げる人たちが多かったそうです。だから、どうか戦争や争いに巻き込まれないでほしいと思います」