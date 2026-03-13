森田望智、学生時代に観た日本アカデミー賞が転機に「仕事もなく…」　『ナイトフラワー』で最優秀助演女優賞を受賞

女優の森田望智が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀助演女優賞を受賞した。

森田望智

映画『ナイトフラワー』で最優秀助演女優賞を受賞した森田。「ありがとうございます。信じられない気持ちで……」と声を震わせた。

「大学生の頃に、オーディションに受からず、仕事もなく、みんなが就職活動をしていく年で、私もそろそろお芝居はやめた方がいいのかなと思っていた」と学生時代を回顧する。

しかし、その年の日本アカデミー賞を観て、心境に変化があったという。「その年の日本アカデミー賞で、蒼井優さんが『彼女がその名を知らない鳥たち』で受賞していらして、その壇上で、『映画って本当にいいもので、素敵なものなので、ぜひ映画館に来てください』というのを、私は画面越しに観ていて。『私ももうちょっとがんばってみようかな』と背中を押された1人でした」と、会場にいる蒼井に感謝を伝える。

改めて、森田は「『あきらめないで、ありがとう』とあの時の自分に言ってあげたいと思います」とコメントし、受賞を喜んだ。

『第49回日本アカデミー賞』の主な受賞作品・受賞者

※作品名は対象作品

・優秀作品賞

『国宝』

『宝島』

『爆弾』

『ファーストキス 1ST KISS』

『TOKYOタクシー』



・優秀アニメーション作品賞

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

『劇場版「チェンソーマン レゼ編」』

『ひゃくえむ。』

『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』

『劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」』

・優秀監督賞

内田英治『ナイトフラワー』

大友啓史『宝島』

塚原あゆ子『ファーストキス 1ST KISS』

永井聡『爆弾』

李相日『国宝』



・優秀主演男優賞

妻夫木聡『宝島』

長塚京三『敵』

松村北斗『秒速5センチメートル』

山田裕貴『爆弾』

吉沢亮『国宝』

・優秀主演女優賞

北川景子『ナイトフラワー』

長澤まさみ『ドールハウス』

倍賞千恵子『TOKYOタクシー』

広瀬すず『遠い山なみの光』

松たか子『ファーストキス 1ST KISS』



・優秀助演男優賞

佐藤二朗『爆弾』

田中泯『国宝』

松村北斗『ファーストキス 1ST KISS』

横浜流星『国宝』

渡辺謙『国宝』



・優秀助演女優賞

蒼井優『TOKYOタクシー』

高畑充希『国宝』

寺島しのぶ『国宝』

森七菜『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・新人俳優賞

河内大和『8番出口』

白山乃愛『秒速5センチメートル』

中島瑠菜『TOKYOタクシー』

坂東龍汰『爆弾』

松谷鷹也『栄光のバックホーム』

見上愛『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・優秀外国作品賞

『教皇選挙』

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』

『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』

『ワン・バトル・アフター・アナザー』

『F1/エフワン』

