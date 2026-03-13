ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』。過去最多6,171人のエントリーの中から決勝戦(カンテレ・フジテレビ系、21日18:30～生放送)に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶の9人だ(※決勝戦ネタ順)。

ファイナリスト9人へのインタビューを、決勝戦前日まで紹介。普段はコンビで活動するななまがり 初瀬にとって、『R-1』は単なる個人戦ではない。自分一人でどこまでできるのかを試す“修行”であり、コンビにも還元される重要な挑戦だという。

ななまがり 初瀬

声の強さが大きな武器に

決勝進出が決まった瞬間、まず感じたのは喜びよりも安心感だったという。これまでの賞レースでも、強い手応えを感じながら結果につながらない経験をしてきたからだ。

「ほかの賞レースでもめちゃくちゃウケて落ちる経験をしてきたので、今回も準決勝は手応えがあったんですけど半信半疑でした」

周囲からは「絶対に決勝へ行けましたよ」と声をかけられたものの、期待しすぎないようにしていたという。それだけに、結果を聞いたときは「やっと決勝へ通してもらえた」という思いが強かった。

ファイナリスト9人の中で特に意識している存在として挙げたのが、しんや。声や体格、さらには衣装の色まで「いろいろかぶっている」と冗談交じりに語りつつ、「だから、しんやには負けたくないです」とライバル心をのぞかせた。

自身の武器として挙げたのは、シンプルに「声量」。『R-1』は一人で舞台に立ち、自分の力だけで笑いを起こさなければならない大会だからこそ、声の強さは大きな武器になるという。

その声量について、最近になって思い当たる理由もあった。「僕の実家のテレビの音量、“70”なんですよ」…一般的な家庭よりかなり大きな音量で生活してきた環境が、自然と声の大きさにつながったのではないかと笑う。

「僕にとっては修行です」

そんな初瀬にとって『R-1グランプリ』は、単なる賞レースではない。普段コンビで活動しているからこそ、「一人でどこまでできるのか」を試す場でもある。

「僕にとっては修行です」

一人で舞台に立ち、ウケてもスベってもすべて自分が背負う。その緊張感や怖さも含めて、『R-1』には独特の格好良さがあると感じているという。

また、この経験はコンビにも生きてくると考えている。相方の森下直人も2020年に『R-1』決勝へ進出しており、今回も準決勝で戦った。『R-1』に関してはライバル関係でもあるが、ピンネタについて細かく感想を言い合うことはない。あえて一人で考えることで、構成力や気づく力を磨き、それをコンビに還元していくためだ。

一人で舞台に立つ『R-1』の経験は、ななまがりというコンビの力にもつながっていく――そんな思いを胸に、決勝の舞台に挑む。