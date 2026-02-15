ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』の決勝進出者に、トンツカタン お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー 中田、今井らいぱち、ななまがり 初瀬、しんや、ルシファー吉岡、が決まった。決勝は、カンテレ・フジテレビ系で3月21日(18:30～)に生放送される。

『R-1グランプリ2026』は、2002年より開催している史上最大の“ピン芸日本一決定戦”。昨年はR-1史上最短となる芸歴3年目(当時)の友田オレが優勝し、経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を集めた。

今大会には、前年比660人増となる史上最多の6,171人がエントリー。15日、東京・竹芝のニューピアホールで決勝進出者発表会見が行われ、それぞれが意気込みなどを語る。

準決勝を戦った35人は、以下の通り。

ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kento fukaya、栗尾真理、石井亮次、あぁ～しらき、ホロッコ こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋 賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり 初瀬、ななまがり 森下、チャギントン、うちまつげ 内間、サツマカワRPG、さすらいラビー 中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン お抹茶、カラタチ 前田、渡辺銀次、ヨネダ2000 誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太