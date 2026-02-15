ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』の決勝進出者会見が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、初進出となった今井らいぱちが意気込みを語った。

2020年にお笑いコンビ・ヒガシ逢ウサカを解散し、ピン芸人として活動する今井。現在、東京で単身赴任の状態だが、昨年8月に双子が誕生したことで、今回の『R-1』で決勝に行けなかったら大阪に帰るという約束を妻とし、「この半年は、ずっと『R-1』のことだけ考えてました」という気合の入りようだ。

見取り図がYouTube撮影に使う部屋に住みながらネタを磨く日々を送っていた今井。「周り芸人仲間たちからの“絶対頑張れよ”っていう応援の声で、本当にプレッシャーで押しつぶれそうになっていたので、決勝に行けたというのは本当に本当に感謝です」と心の底から喜びを述べた。

決勝進出の報を、親族とともに待っていた妻。この喜びを伝えると、「良かった」「おめでとう」と祝福の言葉が返ってきたそうだ。

決勝進出という壁を突破できた理由は「逆境」。決勝進出者会見のMCを担当した見取り図の盛山晋太郎は「逆境がこのエネルギーを生んだ」と仲間を称えた。

抽選で決まったネタ順は、しんや、今井らいぱち、渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶。決勝は、カンテレ・フジテレビ系で3月21日(18:30～)に生放送される。

準決勝を戦った35人は、以下の通り。

ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kento fukaya、栗尾真理、石井亮次、あぁ～しらき、ホロッコ こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋 賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり 初瀬、ななまがり 森下、チャギントン、うちまつげ 内間、サツマカワRPG、さすらいラビー 中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン お抹茶、カラタチ 前田、渡辺銀次、ヨネダ2000 誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太