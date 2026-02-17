4月29日より全国公開される仮面ライダー生誕55周年を記念した映画『アギトー超能力戦争ー』のキャスト第二弾が2月17日に解禁された。追加キャストは、ゆうちゃみ、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲(はんにゃ.)、駒木根隆介、今井悠貴、ベッキーの8名。

葵るり子(ゆうちゃみ)とGユニットの隊員

ゆうちゃみ、メインキャストとして映画初出演

ゆうちゃみが演じるのは、「警察官・葵るり子」。かつて警察官・氷川誠(演・要潤)が、特殊強化装甲服「G3」の装着者として所属していた警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットに所属する現役の隊員。その系譜を受け継ぐ葵るり子は、最新の特殊強化装甲服「G6」を装着し、“仮面ライダーG6”として、超能力者の悪意ある暴走に立ち向かう。警察官でありながら口が悪く、少し喧嘩っ早い性格。曲がったことが嫌いで正義感が強く、真っ直ぐなキャラクターを、ゆうちゃみが体当たりで熱演する。

バラエティーで笑顔を振りまく彼女とは一変した、クールでかっこいい姿や、主人公・氷川誠とどのような関係性を築いていくのかも本作の大きな見どころだ。

銃を構える仮面ライダーG6

葵るり子役 ゆうちゃみコメント

この作品のお話をいただいてまず思ったのがドッキリちゃうん?でした!笑

だってギャルが仮面ライダーに出る!しかも警察官役!これドッキリの要素満載やんって感じでした!

でも実際に撮影に入ったら全然ドッキリじゃなくてほんまの仮面ライダーで全部本当の話だったんだ!って衝撃を受けました!

この作品に携わることができて本当に光栄だし感動です。

仮面ライダーになったゆうちゃみ、そして25周年を迎えたアギトをぜひ劇場でご覧ください!!!よろしくお願いします!!!

追加キャスト一斉解禁!

街を混乱に陥れる超能力者の4人として、ルージュ役に岩永洋昭(「仮面ライダーオーズ」(10/EX))、鬼頭役に鈴之助(「聖ラブサバイバーズ」(26/TX)、渋川役に青島心(「仮面ライダーギーツ」(22/EX))、速見役に金田哲(はんにゃ.)が出演。

また、Gユニットに協力する超能力者・黒谷役に今井悠貴(「虎に翼」(24/NHK)、氷川が収監されている刑務所の囚人・大山役に駒木根隆介(『金髪』(25/坂下雄一郎監督))、北條(山崎潤)の元婚約者・かすみ役にベッキー(大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(25/NHK))がそれぞれ扮し、物語を彩る。

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映