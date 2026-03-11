モスフードサービスは3月12日12:00、「モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～」(5個入:3,900円)を「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」と「モス公式ショップ楽天市場店」にて発売する。また、発売に合わせ、3月12日12:00～3月25日23:59まで、4,980円以上購入すると送料が無料になるキャンペーンを実施する。

「モスライスバーガー〈のり弁〉」は、お弁当の定番である"のり弁"を、手軽に、そしてモスらしいスタイルで楽しめるようモスライスバーガーとしてアレンジした商品で、第1弾を2025年7月に発売した。発売以降、「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」最大のヒット商品となっており、従来の冷凍モスライスバーガーと比較しても5倍以上の販売数を記録した。

今回は、「モスライスバーガー〈のり弁〉」の第2弾として、「えび天丼風」ののり弁に仕上げた商品を発売する。えび天3個に蓮根磯辺揚げと水菜・人参・玉ねぎのかき揚げを使用し、天丼のタレを2度掛けした贅沢感のある一品。

さらに海苔も改良し、噛み切りやすさとくずれにくさを両立した海苔巻きスタイルで販売。電子レンジで温めると、国産海苔の香ばしさがふわっと広がり食欲をそそる。

「モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～」5個入は、モス公式オンラインショップでは3,900円(送料別)、モス公式ショップ楽天市場店では5,000円(送料込み)で販売。

また、「モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～」3個入、「モスライスバーガー〈のり弁〉～白身魚フライときんぴら～」2個入が、モス公式オンラインショップにて3,640円(送料別)で販売する。なお、モス公式ショップ楽天市場店での販売はない。

「モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～」3個入、「モスライスバーガー〈のり弁〉～白身魚フライときんぴら～」3個入が、モス公式ショップ楽天市場店にて5,390円(送料込み)で販売、モス公式オンラインショップでの販売はない。

なお、モス公式オンラインショップでは、上記商品価格以外に宅配料として、クール便(冷凍)で+1,200円必要となる。また、北海道、沖縄はさらに400円の追加料金が発生する。なお、1回の注文で商品代金8,000円以上購入した場合は、送料無料となる。

ただし、3月12日「モスの日」を記念して、「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」では、3月12日12:00～25日23:59の期間中に4,980円以上購入すると送料が無料になるキャンペーンも実施する。