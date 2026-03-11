モスフードサービスは3月18日、さくらももこ原作「コジコジ」とのコラボレーションを全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)で実施する。

コジコジは、さくらももこ原作のメルヘンの国を舞台にした作品。ギャグ作品でありながらも、"深読みしようと思えばどこまでも深い"キャラクター性と相まって、男児&女児から大人まで楽しめる豊かな作品世界が展開されている。

コジコジ

今回のコラボレーションでは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストが、子ども向けセットなどのおまけやトレーマットに登場する。

コラボのおまけは、ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描きおろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼り付けて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして"モスチキンのマネをするコジコジ"をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類。対象の子ども向け「モスワイワイセット」(540円～660円)や、「低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット」(590円)の購入で、好きなおまけを1つ選ぶことができる。

また、モスワイワイセットに「ワイワイテリヤキバーガーセット」(610円)が新しく登場する。

モスワイワイセットは、子どもに合わせてマスタードや生のオニオンを使用していない、優しい味付けのハンバーガーやチキンナゲットなどに、フレンチフライポテトとドリンク、オリジナルのおまけをセットにしたメニュー。テリヤキバーガーには、テリヤキソースを絡めたパティに、細切りのレタス、ハーフマヨネーズタイプを合わせた。具材は定番メニューのテリヤキバーガーと同じだが、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキソースの量を少なくして、子どもが食べやすいように仕立てた。(単体での販売はない)

同時に紙パックのジュースとして「りんごジュース」も新発売する。りんご本来の味わいを生かした、すっきりと飲みやすいジュース。