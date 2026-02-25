モスフードサービスは3月3日から、中京テレビの情報番組「あさドレ」と共同開発した新商品「とろ～り 台湾ラーメン風メンチカツバーガー」(690円)と「まぜるシェイク 珈琲キャラメル仕立て～華やぎ伊勢醤油使用～」(Sサイズ:350円、Mサイズ:430円)を愛知県・岐阜県・三重県のモスバーガー115店舗にて数量・地域限定で販売する。

同社は地域の特産品を活かした商品開発を進めている。今回の商品は、中京テレビの番組「あさドレ」(月～金曜あさ5時50分から放送)との、初めてのコラボ企画として開発した新商品となる。

「とろ～り 台湾ラーメン風メンチカツバーガー」(690円)は、名古屋市発祥のご当地グルメである「台湾ラーメン」をアレンジしたバーガー。マスタードを塗ったバンズにキャベツと豚ロースのメンチカツを乗せ、台湾ラーメン風のミートソース、目玉焼き風オムレツを合わせた一品。

豚ひき肉と、ニンニク、しょうが、長ねぎ、ニラ、赤ピーマンなどの野菜に、ごま油と豆板醤でアクセントをつけて、醤油で味をまとめたミートソースを使用している。

さらに、目玉焼き風のオムレツ(たまご加工品)を合わせることで、ソースのピリッとした辛さをたまごの味わいがやわらかく包み込む、"うま辛"なバーガーに仕上げられている。

「まぜるシェイク 珈琲キャラメル仕立て～華やぎ伊勢醤油使用～」(Sサイズ:350円、Mサイズ:430円)は、「伊勢醤油」を使用し、三重県で江戸時代から製造されていた醤油の味わいを再現したシェイク。モスのバニラシェイクに、伊勢醤油を使用した珈琲キャラメル風ソースを合わせ、その上からさらに伊勢醤油を数滴加えている。

伊勢醤油は三重県産の大豆と小麦から丹念に作られた、豊潤な香りとしっかりしたコク、そしてすっきりとした後味が特徴の醤油で、伊勢神宮にも毎年奉納されている。

セット価格に+140円でMサイズをセットドリンクとしても選ぶことができる。また、これらの商品はモリコロパーク店を除く愛知県・岐阜県・三重県の115店舗にて販売する。