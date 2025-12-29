東映ビデオは、『重甲ビーファイター』(1995年2月～1996年2月テレビ朝日系にて放送)の放送終了から30周年を記念して「『重甲ビーファイター』ビートルブレイク上映」を2026年2月21日に東京・池袋の池袋新文芸坐にて開催する。

さらにTVシリーズの廉価版DVD「重甲ビーファイター DVD COLLECTION」を2026年6月10日に発売。イベントでは、限定予約版を予約した方を対象に「ブルービート」との2ショット撮影会を実施する。

「『重甲ビーファイター』ビートルブレイク上映」

「『重甲ビーファイター』ビートルブレイク上映」は、2026年2月21日開催、開場13：30/開演14：00(予定)、開催場所は池袋新文芸坐(東京都豊島区東池袋1丁目43-5 マルハン池袋ビル)。チケットの販売については後日発表する。

イベント内容は、「重甲ビーファイター」4エピソードの上映、トークショー、ミニライブ。出演者(予定)は、土屋大輔(甲斐拓也 / ブルービート役)、金井茂(片霧大作 / ジースタッグ役)、土屋圭輔(シャドー / ブラックビート役)、日笠淳(プロデューサー)、石原慎一(主題歌、挿入歌)、トークMC・鈴村展弘(映像監督)、総合司会・ロボ石丸。

また、2026年6月10日に発売するTVシリーズの廉価版DVD-COLLECTION(全2巻)より、東映ビデオオンラインショップの限定予約版「重甲ビーファイター DVD COLLECTION VOL.1・2セット」(27,500円)にはイベントの模様を収録したスペシャルディスクを付属。

メモリアル上映イベントでは、2026年6月10日に発売する限定予約版「重甲ビーファイター DVD COLLECTION VOL.1・2セット」を東映ビデオオンラインショップで予約した方を対象に「ブルービート」(アトラクション用)との2ショット撮影会を実施する。イベントに参加する方のみ対象で、会場にて予約画面を提示した方に、先着100名限定で撮影会の参加券を渡す。撮影会は、上映＆トークイベント終了後に実施する。

2026年6月10日発売「重甲ビーファイター DVD COLLECTION」

TVシリーズの廉価版DVD-COLLECTION(全2巻)が2026年6月10日に発売する。「重甲ビーファイター DVD COLLECTION VOL.1・VOL.2<完＞」は各巻13,750円、東映ビデオオンラインショップにて販売する限定予約版「重甲ビーファイター DVD COLLECTION VOL.1・2セット」は27,500円。

VOL1は＃1～＃25収録(590分)、VOL2は＃26～＃53収録(658分)。限定生産品の初回特典はサブタイトルリスト、映像特典は「VOL.2 DISC10 ’95年東映スーパーヒーローフェア 重甲ビーファイター」。

また、限定予約版「VOL.1・2セット」には 「『重甲ビーファイター』ビートルブレイク上映」のトーク部分ダイジェストを収録したスペシャルディスク(DVD)が付属する。

(C)東映