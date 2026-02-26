東映ビデオは、1996年に放送され、今年放送30周年を迎える特撮ドラマ『超光戦士シャンゼリオン』より、番組屈指の人気エピソードである第10話「サバじゃねぇ!」(HDリマスター版)を、3月8日19:00～19:30にTOKYO MXにて地上波放送する。

『超光戦士シャンゼリオン』は、放送日である3月8日は一般社団法人・日本記念日協会により「サバの日」として認定されており、「サバじゃねぇ!」の放送にうってつけの日だ。特撮史に“燦然”と輝く抱腹絶倒のスラップスティック・コメディ劇をHDリマスター版の高画質で楽しむことができる。

また、3月25日に発売する『超光戦士シャンゼリオン』Blu-ray BOXのスペシャルCMが、第10話の地上波放送時に流れる。番組終了後の19:30からは、同CMが東映ビデオ公式YouTubeチャンネルにて配信決定。このCMは「超光戦士シャンゼリオン」主演の萩野崇(涼村暁／シャンゼリオン役)が新規に収録したナレーションを使用、「大人の渋み」が増した萩野氏の声を楽しめる。さらに、ナレーション内では各キャラクターをオマージュした台詞を萩野氏が披露しており、ファン必見の内容となっているという。

超光戦士シャンゼリオンBlu-ray BOX 仕様

発売日：2026年3月25日

収録話：disc1 #1-8disc2 #9-16disc3 #17-24disc4 #25-32disc5 #33-39

映像特典：「超光戦士シャンゼリオンBlu-ray化決定記念!イベント!!今?」スペシャルトークショー(13:00の回・17:00の回)

ボーナスディスク：DVDディスクタイプ：片面2層※2003年6月発売のDVD-BOX特典と同一のもの。

封入特典：ブックレット(20P)

発売元・販売元：東映ビデオ株式会社

