3月20日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、7月29日にBlu-rayとDVDを発売するVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の入場者プレゼントが「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」に決定した。さらに、おなじみのキャラクターの姿も収めた新規場面カット4枚が解禁された。

入場者プレゼント「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」

Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の入場者プレゼント「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」は、期間中、週ごとに配布内容が変わる。一人一回の鑑賞につき、入場者プレゼントを1個渡される。また数に限りがあるため、先着順の配布となり、無くなり次第終了。チケット購入特典ではないため、入場を伴わない配布はお断りする場合がある。なお3月18日に実施する先行上映会での配布は行わない。

1週目：配布期間：2026年3月20日～2026年3月26日

ゴジュウウルフ、ブンレッド、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグル(写真：中央)

2週目：配布期間：2026年3月27日～2026年4月2日

ゴジュウレオン、ゴジュウティラノ、ゴジュウイーグル、ブンピンク、ブンブラック(写真：左)

3週目：配布期間：2026年4月3日～2026年4月9日

ゴジュウユニコーン、ゴジュウポーラー、ブンブルー、ブンオレンジ、ブンバイオレット(写真：右)

新規場面カット4枚解禁!

20日の公開を前に、新規場面カットも解禁された。

Vシネクスト「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー」

イントロダクション

スーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年!

ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを救うため、あの歴戦の勇者たちも駆けつける!!

1975年、『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートしたスーパー戦隊シリーズは、2025年、『ナンバーワン戦隊ゴジュウ ジャー』で50周年!

そして、2大スーパー戦隊の夢の共演を描いた「VS」シリーズも、2026年で30周年を迎えた。

いま、すべてのスーパー戦隊ファンに贈る、渾身の「VS」シリーズ最新作が誕生!

ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを助けるため、世界を崩壊の危機から救うために、歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカ イレッド、ジュウオウイーグルも駆けつけてーー!?

豪華絢爛、奇跡の共闘を目撃せよ!!

ストーリー

すべての並行宇宙がひとつに!

世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!

ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ(ＢＢＧ)」に出場していた。 しかし、ＢＢＧは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多 の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。

惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたの はゴジュウウルフこと遠野吠だった。

一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングを揃えた頃のゴジュウジャー。彼らが居る地球では、ユニ バースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブ ラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。

ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠!しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ!彼は空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。

細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。

2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか?そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?

不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して……!

(C)2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 (C)テレビ朝日・東映AG・東映