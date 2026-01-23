フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『子供部屋おばさんの恋』を、23日から独占配信。朝倉あき、飯島寛騎、松永有紗らが出演している。

本作は、実家暮らしの35歳女性が抱く恋心を描いたヒューマンドラマ。冴田麻衣子(朝倉)は、母・恵子(千葉雅子)と過ごす子供部屋を居場所に、親離れできない日々を送っていた。そんな中、リフォーム現場で出会った誠実な男性・高野(飯島)に一目惚れ。それを機に、麻衣子の日常は大きく動き始める。

恋愛経験のない麻衣子は、最初は「これは推し」だと自分に言い聞かせるものの、次第に思いは募り、彼の会社へ足を運ぶように。SNSでの“見守り”も日常化する。高野がバツイチで子供がいると知っても、その純粋すぎる恋心は止まらない。やがて事態は思わぬ方向へと転がっていく。

ヒロインを演じる朝倉は、ショートドラマ初挑戦。飯島が演じる高野や、松永が演じる佐藤瑠衣ら、個性豊かなキャラクターが絡み合い、「純愛なのか、それとも――」と問い掛ける物語が展開される。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

朝倉あき

「ヒロインで子供部屋おばさんの冴田麻衣子を演じました朝倉あきです。今回初めてのショートドラマでしたが、あまりに素晴らしいキャストとスタッフの皆さまに囲まれて、自分の中にある麻衣子の要素を重ね合わせながらとても伸び伸びと演じることが出来て幸せでした。 そんな子供部屋おばさんの恋はどうなるのか。グイグイ展開するストーリーを最後まで観終わった皆さんのご感想、是非お聞きしたいです。どうかお楽しみに！」

飯島寛騎

「リフォーム会社の社員、高野役を演じさせて頂きました。シングルファザーで仕事も真面目に働いている釣りが趣味のキャラクターです。 タイトルの『子供部屋おばさんの恋』ですが、各々のキャラクターの純粋で真っ直ぐな子供？大人？な恋愛を描いております。そう、真っ直ぐな。 最初と最後でガラリと変わっていくストーリーに是非つられてみて下さい」

松永有紗

「佐藤瑠衣役を演じました松永有紗です。今回、瑠衣の純粋さを大切にしたいな…と思い、そこで生まれる空気感と直感を大事にすることを心掛けていたのですが、スタッフの皆さま、キャストの皆さまのとてもあたたかい雰囲気のおかげで、自然と、瑠衣としてその空間を楽しんでいました。 ほっこりから、ジェットコースターに乗っているような急展開。そんなスリリングを感じていただける作品だと思います。ぜひ、この世界感を思いっきり楽しんでください！」