結婚5年目、平穏な日常を送っていた男の人生が、新宿2丁目で出会った“ある男”によって崩れ始める――。フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』(全70話)を、20日から独占配信。愛か破滅か、戻れない夜が静かに始まる。

主人公は、結婚5年目、妻との平穏な日々が“幸せ”だと信じていた裕太(大貫勇輔）。しかし、ふと足を踏み入れた新宿2丁目で、妖艶な魅力で理性を溶かす男・ナオト(永田崇人)と出会い、その常識は覆される。

一夜の過ちをきっかけに交わされた危険な“約束”は、妻・明里(北原里英)との日常を少しずつ、だが確実に侵食していく。戻れない夜の果てにあるのは、愛か破滅か。大人の男たちが愛と欲望に溺れていく――。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

大貫勇輔

「今回、裕太という役は自分というものがない弱く、流されやすく、それでいて、のめり込んでしまうと周りが見えなくなってしまう、なんとも頼りのない役で、演じながら、苛立ちがありましたが。笑

それを見ているお客様にどこか共感してもらえるように、どうにかできないかと思いながら、演じたつもりです。人間誰しも弱さを持っていると思います。これはそれに負けてしまった人間の物語ですが、どこかで共感や学び、そして、永田崇人君演じるナオトとの恋愛にドキドキしてもらえたら、嬉しく思います」

永田崇人

「田村ナオト役を演じさせていただきました、永田崇人です。初めてのBL作品への参加で不安もありましたが、大貫さんをはじめキャストの皆様、高橋監督、スタッフの皆様に支えていただきながら、ナオトという役と向き合うことができました。心の底では自分を愛せなかったナオトが、裕太と出会い、自分を受け入れ、愛せるようになっていく過程を大切に演じました。２人の行く末を温かく見守っていただけたら嬉しいです」

北原里英

「この度『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』に参加させていただきました。サレ妻、の役なのですがただのサレ妻ではなく、不倫相手が男性だったり、自分は妊活中で葛藤もあり…と、様々なテーマが複雑に絡み合う中でのサレ妻だったので、とても考えさせられることが多く、表現に悩んだりもしました。共演した皆様のハマり具合もあり、撮影中も答えの出ない問いを自分にし続けた日々でしたがその分、深みのある作品になっていると思います。ぜひご覧ください」

ニシダ・コウキ（ラランド）

「会社員の役ということで大学を２回退学した自分には荷が重いかもしれないと思いましたが、なんとか演じることが出来ました。

ストーリーをアシストすることもあれば、邪魔することもある役柄なので、どうか嫌いにならないで見てください」

あいす（iLiFE!）

「私自身演技をするのは初めての挑戦で、演技という新しい世界でとても沢山の刺激を受けました！

撮影までの期間に演技レッスンをしていただいたり、分からないことも教えていただき、この作品で初めての演技を経験させていただけたこととてもありがたく思います！

台本を頂いた時から完成がとても楽しみだったので、みなさんにもぜひ楽しんでいただきたいです！」

大迫茂生

「ゲイバーのママ役という大役をいただき、その道の方達が見てリアリティを感じなければドラマに集中していただけないのでは？

というプレッシャーがのしかかりましたがキャスト、スタッフの皆さんの支えで楽しく演じ切る事ができました。

年齢性別関係なく楽しめる内容となってますので是非最後までご覧いただけたら幸いです」

【編集部MEMO】

縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」ではほかにも、『令嬢は夜の蝶になりたい』『子供部屋おばさんの恋』『私のスマホが呪われた』『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』『バイバイフレンド』『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』『あなたの遺伝子をください』といったオリジナルショートドラマを配信している。

