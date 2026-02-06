財閥令嬢が身分を隠し、慣れない環境で壁にぶつかりながら前に進む――フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『令嬢は夜の蝶になりたい』(全70話)を、6日から独占配信。加藤史帆が等身大の葛藤を体現し、有澤樟太郎が不器用に支える、1分で感情が刺さる“成長ドラマ”だ。

本作は、何不自由ない暮らしを送ってきた財閥令嬢・百合子が、ある出来事をきっかけに身分を隠し、夜の世界に足を踏み入れることから始まる物語。慣れない環境の中で人と出会い、壁にぶつかりながらも、自分自身の力で前に進んでいく姿を描く成長ドラマだ。1話約1分の縦型ショートドラマならではのテンポ感と没入感を生かし、百合子の心情や人間関係の変化がスピーディーに描かれていく。

主人公・百合子を演じるのは、日向坂46卒業後、俳優として活動の幅を広げている加藤史帆。財閥令嬢という華やかな肩書きとは裏腹に、自分の人生を模索する等身大の女性像を体現する。

百合子を支える存在となる財閥御曹司・翔役には、有澤樟太郎。舞台を中心に数多くの作品で実力を発揮してきた有澤が、誠実さと不器用さを併せ持つ役どころに挑む。

そのほか、井筒雄太、椿原愛、横野すみれ、天羽希純、水原ゆき、青木瞭、岸明日香ら、多彩なキャストが集結。百合子を取り巻く人間模様や、それぞれの思惑が交錯する展開も見どころとなっている。

コメントは以下の通り。

加藤史帆

「グループ在籍時にオファーをいただいた本作は、初挑戦となる役柄でした。これまで経験したことのないジャンルの衣装にも挑み、非日常的なロケ地で臨んだ撮影は毎日がとても刺激的でした。百合子の成長物語、ぜひ見守っていただけると嬉しいです」

有澤樟太郎

「この度恐縮ながら、ど真ん中の御曹司を演じさせていただきました。お嬢様として恵まれながらも1から新たなことにチャレンジする百合子を、不器用ながらに支える役どころです。僕個人としてもショートドラマという新しいジャンルを精一杯楽しませていただきました。ぜひお楽しみに!!」

井筒雄太

「役を演じる度に、お嬢様やお店のことに一所懸命な小林がとても愛おしくなりました。登場人物それぞれが胸に抱いている想いに対して、真っ直ぐな姿をぜひ見て頂きたいです」

椿原愛

「この役が決まってから、美しいドレス達を品よく着こなせるようにと気合いを入れて挑ませて頂きました。きっと麗華にとっては戦闘服と同じだから。煌びやかな衣装にもぜひ注目してください！」

横野すみれ

「素敵なドレスを着て、本物の店舗で撮影できた時間は宝物です。色々な壁にぶつかりながらも進んでいく姿に、勇気をもらえるはず。個性豊かなキャラクターたちをぜひ応援してください！」

天羽希純

「キャバクラが舞台ということで、キラキラした世界をあまり知らない私はすごく新鮮に楽しめました。明るく世話焼きな役が自分と重なり、とても演じやすかったです。あなたは誰を指名しますか？」

水原ゆき

「百合子の成長物語、そしてそんな百合子を見て周囲の人たちも大切なものを学んでいく――そんな素敵な作品です。中々ない役柄でしたが、楽しく演じさせていただきました！ヒ、ヒール以外…笑」

青木瞭

「現場が常に明るく、本当に楽しい現場でした！個性豊かなキャラクターたちと、僕との温度差もありますが、冷静沈着に物事を俯瞰で見る役どころなので、楽しみながら見てくださいね！」

岸明日香

「華やかな夜の世界で、No.1キャバ嬢の輝夜を演じさせていただきました。 天真爛漫で、それでいて芯があるとても強い女性です。史帆ちゃん演じる百合子を巻き込み起こっていく試練、女の戦い、それぞれの女性の生き方をぜひ楽しみに観てください！」