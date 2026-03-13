「ええ～! ショック。それならもう1人で食べに行くよね」と絶句したのは、タレントの藤本美貴。2月20日、YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新し、視聴者の残念なデートエピソードに驚がくした。

藤本美貴

“割引券男”に驚きあらわ「そんな人、聞いたことない」

公開された動画では、視聴者から寄せられた“残念なデート集”を紹介。「食事デートは割引券があるところしか誘われない。あげく、“割引券出したから、あとは現金出しといてね”と言われた」という女性の体験談に、藤本は、「ええ～! ショック。それならもう1人で食べに行くよね」と絶句。「それで言ったら、割引券で割り引かれたやつを折半してほしいよね。それならいいよね?」と続けつつ、「すごいね……」と目を丸くした。

今回で2度目となる“残念なデート集”について、「本当にここに最低なデートが詰まってるじゃない? 前回と今回と。本当に男の人は、これを観てほしいよね。“ここに出たやつはやっちゃいけないんだ”っていうさ」と語った藤本。改めて、“割引券男”に対し、「そんな人、聞いたことないけどね。逆にラッキー! ぐらいだよね。だって、こんな話ないもん。私もそんなオイシイ話したいよ(笑)」と最後まで信じられない様子だった。