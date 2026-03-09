3月も中旬にさしかかり、いよいよ本格的なお花見のシーズンとなります。3月5日のウェザーマップ社の発表によれば、今年の桜の開花は東日本を中心にかなり早めで、東京では3月17日の開花予想となっています。お天気のいい日にはお弁当をもって、近くの公園などでお花見などもいいですね。

2026年3月の新商品5選まとめ(3月10日〜3月16日)

ファミリーマート2026年3月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。オムライスとナポリタンを合い盛りにしたお弁当、パティとスライスチーズを2枚ずつ入れたハンバーガー、トマトクリームで味わうラザニア、食べごたえ抜群な炭火焼きとりまん、白いブラックサンダーをイメージしたクッキー&クリームシューなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「てんこ盛！デミオムライス&ナポリタン」(753円)

価格 : 753円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

オムライスとナポリタンの、ダブルの味わいを楽しめるボリュームたっぷりのお弁当。人気のオムライスとナポリタンを合い盛りにしています。

「香ばし醤油ソースのダブルバーガー」(378円)

価格 : 378円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ボリューミーで満足感のあるダブルバーガー。香ばしい醤油の風味を感じるソースに、パティとスライスチーズを2枚ずつ合わせています。

「トマトクリームラザニア」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もちもち食感の生パスタを使用したラザニア。トマトの甘みがきいたトマトクリームにミートソースやホワイトソースを合わせたぜいたくな味わいで、チーズなどをトッピングして焼きあげています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「炭火焼きとりまん」(220円)

価格 : 220円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

炭火の香りが食欲をそそる中華まん。じっくり炭火で焼き上げた角切りの焼きとりを、ふわもち食感の生地で丁寧に一つ一つ包みました。ごろごろお肉と弾力のある生地が食べごたえ抜群な一品です。

［数量限定］

「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

北海道限定の白いブラックサンダーをイメージした味わいと食感のクッキー&クリームシュー。北海道牛乳を使用したバニラクリームの中にクランチを入れて、ゴツゴツしたココアクッキー生地の中に詰めました。

［数量限定］

まとめ

3月10日発売の新商品は、オムライス&ナポリタンをダブルで楽しめる「てんこ盛！デミオムライス&ナポリタン」、パティとスライスチーズを2枚ずつ合わせた満足感のある「香ばし醤油ソースのダブルバーガー」、もちもち食感の生パスタを使用したぜいたくな味わいの「トマトクリームラザニア」など、質・量とも大満足なメニューが登場。

また、炭火の香りが食欲をそそる「炭火焼きとりまん」や、北海道限定の白いブラックサンダーをイメージした「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用