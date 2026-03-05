ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバー7人全員が主演を務めるドラマ『宇宙人の幸福(ハピネス)論』(日本映画専門チャンネルで3月25日20時からから3夜連続で放送)のメインビジュアルが5日、公開された。

スターダスト所属のダンス＆ボーカルグループで、メンバー全員が俳優としても活躍する「ゲンジブ」こと原因は自分にある。。今作では、7人が一堂に会して、それぞれ視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚・アイデアを感じる知覚に加え、心を感じる心覚に長けた宇宙人を演じる。

個性豊かな7人が、スイーツづくりを通して“本当の幸せ”を見つける、ハートフルで少し不思議な世界観。メインビジュアルでは、ティーカップの受け皿であるソーサーに、7人が狭しと乗っている姿が映し出されている。

また関連番組として、ドラマ出演をかけた、21人のスターダスト所属俳優によるオーディション番組『「宇宙人の幸福(ハピネス)論」THE AUDITION』(3月14日22:30～)、メンバーの素顔が詰まったメイキング番組『「宇宙人の幸福（ハピネス）論」THE MAKING』(3月27日20:30～ ※第3話放送終了後)も放送される。

メンバーのコメントは、以下の通り。

味覚族・シータ役：大倉空人

ゲンジブ7人が主演を務める機会をいただき、すごく嬉しいです。 監督には「観測者に喜んでもらえる作品を作りたい」とお話しいただき、姫役の宮崎莉里沙さんも僕たちの楽曲の振り付けを覚えてくださり、愛が溢れる現場でした。そんな素敵な現場で撮影した作品が面白くないわけない！ぜひご期待ください！

触覚族・ユンビ役：小泉光咲

僕が所属する「原因は自分にある。」のメンバー全員が主演するドラマということもあり、和気あいあいと撮影に臨むことができました。いつもの僕らとは違う、役としての7人の掛け合いをぜひお楽しみください！

聴覚族・ミミル役：桜木雅哉

メンバー全員で主演ドラマを撮影できたこと、嬉しく思います。普段からずっとそばにいるメンバーたちと役を通して話すことは、すごく新鮮で素敵な経験となりました。 一見、宇宙人がケーキを作る話のように思えますが、日常の人間関係も描いた作品になっているので、ぜひ観てください。

視覚族・メロウ役：長野凌大

宇宙人役はもちろんメンバーと演技をすることは新鮮でした。素敵なキャストやスタッフさんに囲まれて、撮影がすごく楽しかったです。ゲンジブ全員が宇宙人だったら…？？観ていただければ、この疑問が晴れるはず！！よろしくお願いいたします。

知覚族・ノア役：武藤潤

メンバー全員でドラマの主演を務められたことが本当に嬉しいです。みんなと過ごした時間が多いからこそ、一緒に宇宙人役を演じて、今まで見たことのなかった表情などがたくさんあるな！と感じ、楽しみながら撮影できました。とても面白い作品になっているので、お楽しみください！！

心覚族・コロロ役：杢代和人

メンバー全員でのお芝居は新鮮で、ものすごく楽しかったです。常に笑いが絶えない現場で元気をもらえました。初めて宇宙人を演じましたが、コロロは心優しく穏やかなので、いつもとのギャップにも注目してほしいです。笑いもありつつ。心温まるシーンもあるので。たくさんの方に観ていただきたいです！

嗅覚族ハンナ役：吉澤要人

「原因は自分にある。」に、このような素敵な作品に携われる機会をいただけたこと、本当に感謝しています。メンバー全員でお芝居をする日々は、とても新鮮で刺激的な時間でした。宇宙人たちが試行錯誤を重ね、絆を深めていく姿をぜひ楽しんでいただきたいです！

●『宇宙人の幸福(ハピネス)論』

出演: 原因は自分にある。（大倉空人、小泉光咲、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人）、 宮崎莉里沙、ゴリ（ガレッジセール）ほか

脚本: 生﨑文乃 演出: 田原秀雄 制作協力: 日テレ アックスオン/アバンズゲー

(C)日本映画放送 ひかりTV