「みんなも投稿してみたら?」あの、最高気温40度以上の“新名称”を考案

歌手でタレント・あのが3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。最高気温40度以上の日の“新名称”を提案した。

あの

「そういうのが付くとテンション上がるからよくない?」

気象庁が、最高気温40度以上の日の“新名称”を募集していることに触れたあの。現在は、25度以上を「夏日」、30度以上を「真夏日」、35度以上を「猛暑日」としており、40度以上の“新名称”として、「超猛暑日」や「酷暑日」など13個の候補を発表。あのは、「『超猛暑日』ってなんかアホっぽいよね。だって、45度を超えてくるようになったら、『超々猛暑日』じゃん。『超々々猛暑日』になる日が来るかもしんないじゃん。暑すぎて」と話した。

また、候補の1つ「激暑日」に対しては、「候補に出てるから、口出すのは悪いけど……」と前置きしながら、「“きしょ”が入っちゃってるから」「暑いのがなんかポジティブじゃない」と吐露。「熱暑日」についても、「なんかほぼ“ねっちょり”だよね」と指摘し、「響きがやっぱりちょっとよくない」と気に入らない様子。「炎暑日」は、「なんか火傷した感じが。炎症とか、そっちを連想させるから」と語り、どれもマイナスイメージを感じてしまうようだった。

そこで、あのは、「スーパー猛暑日」を提案。「そっちのほうがうれしくなりそう。『メガスーパー猛暑日』とか。“うわ! メガスーパーだ!”みたいな(笑)」と話し、「ポケモンとかもそうだけど、メガポケモンとか。メガとかスーパーレアとか、そういうのが付くとテンション上がるからよくない?」とニヤリ。最後は、『メガ暑日』や『ウルトラ暑日』、『ギガ暑日』なども提案しながら、「3月29日までやってるらしいんで。みんなも投稿してみたらどうでしょう」とリスナーに呼びかけていた。

