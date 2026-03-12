バーガーキングを運営するビーケージャパンホールディングスの代表取締役社長の野村一裕氏は、メディア向けイベントに登壇し、「2028年までにマクドナルドに続く業界2位を目指す」と宣言。3月13日から登場する新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」もお披露目された。

「2028年までにマクドナルドに続く業界2位を目指す」

バーガーキングを運営するビーケージャパンホールディングスの代表取締役社長の野村一裕氏が、バーガーキングブランドの振り返りと今後の展望について語った。

ビーケージャパンホールディングス代表取締役社長 野村一裕氏

野村氏は2019年5月に入社しているが、当時は大量閉店を実施し、店舗数が77まで縮小していた時期。チーム作りやーケティングの見直し、オペレーションの基礎固めなどに取り組み、現在では全国337店舗にまで拡大している(2026年3月31日時点では348店舗予定)。

競合他社と比較すると、マクドナルドは3,025店舗、モスバーガーは1,309店舗と大きな差があるものの、野村氏は「店舗数の成長率はバーガーキングが255%と伸びしろがある」と話し、店舗数・POS売上高・従業員数・平均単価のいずれも右肩上がりで成長しているとアピールした。

5カ年計画としては、2028年までに600店舗・売上高1,200億円まで拡大を目指すとし、現在業界トップのマクドナルドに続く業界2位の位置を目指したいと語る。そのためには今後3年で263店舗を出店する必要があり、さらにフランチャイズ店舗の拡大にも積極的に取り組むとした。

2026年も「ザ・ワンパウンダーシリーズ」が続々登場、全国でフードトラックも

続いて登壇したのは、マーケティング本部シニアマネージャーの野田裕太氏。

マーケティング本部シニアマネージャー野田裕太氏

野田氏は、「そもそも我々のミッションは"本格的なバーガーをお客様に提供する、それを広げていく"こと。真髄は味へのこだわりで、直火焼きの調理法は他社にはない1番のポイント」と自信を見せる。今後の戦略については「看板商品であるワッパーがキーのプロダクト」と語り、2026年も通年で4種類の期間限定ワッパーの販売を実施、さらに大型ワッパーや超大型バーガー「ザ・ワンパウンダーシリーズ」の販売を予定していると明かした。

さらに客を巻き込んだ施策として「バーガーキングを増やそう」キャンペーンを3月中旬ごろに予定。空いている物件を応募フォームに入力するとクーポンがもらえ、さらに紹介した物件が成約すると30万円がもらえるというものだ。

4月には、バーガーキングが近くにない人のためのフードトラック「KING ON TOUR2026」も実施予定。バーガーキングのない県を中心に全国各地にワッパーを届ける。

バーガーキングを利用する際に欠かせないのはアプリで、野田氏は「過去3か月間の購入金額に応じてブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナム、ダイヤモンドとステージが変動し、ステージごとにクーポンがもらえる」と話す。1,700円以上の利用で付与されるシルバーランクでも毎月フレンチフライSサイズとソフトクリームのクーポンが付与され、さらにシルバーランクになったタイミングで１度ワッパーの無料クーポンも付与されるという。

3月13日から新登場のワンパウンダーは、総重量543g、総カロリー1,713kcal!?

続いてイノベーション部シニアマネージャー今井奈緒美氏が新商品について解説した。

イノベーション部シニアマネージャー今井奈緒美氏

2月27日からはバーガーキングの人気商品「アボカドワッパー」の新作として「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」3商品が登場する。トマトのコクとにんにくの旨味をベースに6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えたもので、クリーミーなアボカドのコクとの相性も抜群だ。

さらに3月13日からは2026年のワンパウンダーシリーズ第一弾として、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が新登場。直火焼きの100％ビーフパティ4枚とゴーダ―チーズ4枚に加え、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」、さらにベーコン4枚とケチャップを組み合わせた豪快な味わいだ。総重量は543g、総カロリーはなんと1,713kcalもある。

大人も楽しめる美味しさをテーマに展開している「わたくしの」デザートシリーズからも、「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー」を期間限定で販売中。