ワコールが展開する「Salute」はこのほど、人気漫画『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』とコラボレーションを実施。3月5日より、全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで順次発売している。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」コラボビジュアル

「Salute(サルート)」は、“劇的セクシー”をコンセプトに、女性の華やかなライフシーンに映え、美しく変身し、自分らしさを表現できるインナーウェアを提案するブランド。今回は、アニメ『ONE PIECE HEROINES』とコラボレーションを展開することに。

「ナミ」と「ロビン」がSaluteを着用した描き下ろしイラストをキービジュアルに、艶な魅力を奏でる『33グループ』では、「ロビン」の知的な探求心と内に秘めた熱い精神力を感じさせるPU、「ナミ」の明るくエネルギッシュな魅力を感じさせるKO、クラシカルな美しさをたたえる『38グループ』では、「ナミ」の意志の強さと優しさを感じさせるSX、「ロビン」の知的でミステリアスな雰囲気を感じさせるBLを展開する。

「ロビン」着用デザイン〈33グループ〉PUカラー

地中海の夕焼けを纏うパープル。地中海の夕焼けのような高貴なパープルで高揚感と喜びに満ちた自分を纏って、人生の主役に。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」ロビン着用デザイン＜33グループ＞PUカラー

「ナミ」着用デザイン〈33グループ〉KOカラー

地中海の海を映すブルー。地中海の穏やかな海を思わせるブルーと太陽のようなオレンジに、冷静な知性と明るいまっすぐさ、自分を貫く強さが込められている。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」ナミ着用デザイン:＜33グループ＞KOカラー

「ナミ」着用デザイン〈38グループ〉SXカラー

地中海の波のように、自由と情熱が輝く。地中海の波のようにしなやかなプリーツは、強さと感情の豊かさ、困難を乗り越える姿勢を象徴している。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」ナミ着用デザイン〈38グループ〉SXカラー

「ロビン」着用デザイン〈38グループ〉BLカラー

地中海の夜空を映す、ミステリアスな魅力。繊細なレースと華麗なアップリケは心惹きつける存在感を放ち、シルバーの刺繍は静けさの中にある凛とした意志を映し出す。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」ロビン着用デザイン＜38グループ＞BLカラー

3月5日発売「33グループ」

「ONE PIECE HEROINES × Salute」33グループのブラジャー

クレマチスの花が華やかなアクセントになっているプッシュアップタイプのブラジャー(10,450円～)とショーツ(5,500円)。カラーは、PU(イラスト着用カラー)・KO(イラスト着用カラー)・PI・SPの4色展開。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」33グループのショーツ

4月発売「38グループ」

「ONE PIECE HEROINES × Salute」38グループのブラジャー(フロントエックスプラスブラ)

38グループのブラジャーは、ローマの栄光という名のバラをアクセントにした、フロントエックスプラスブラ(13,200円～)とプッシュアップタイプ(13,200円～)の2つのタイプを展開している。カラーは、SX・BL(イラスト着用カラー)・PUの3色。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」38グループのブラジャー(プッシュアップタイプ)

コラボキャンペーン

また、全国の取扱店舗にてサルート商品を購入、または、ワコールウェブストアで「33グループ」「38グループ」を購入すると、オリジナルデザインショッパーがもらえるキャンペーンが開催される。なお、無くなりしだい終了となる。

「ONE PIECE HEROINES × Salute」(左)オリジナルデザインショッパー、(右)クリアファイル

このほか、オリジナルクリアファイルが抽選で当たるSNSキャンペーンや、サルートオリジナルの「ミニバッグ」や「ランジェリーバッグ」がもらえるサルートフェアも開催される。

(C)JE・SS/S・F・T (C)EO/S