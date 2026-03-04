バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』から「てくぴく チョッパー（ONE PIECE CHOPPER's）」(3,960円)を2026年7月より一般店頭にて発売する。現在予約受付中。

「てくぴく チョッパー（ONE PIECE CHOPPER's）」は、わたしたちと同じ世界で暮らすチョッパーがテーマのプロジェクト『CHOPPER's』の「チョッパー」を、「一緒にお出かけ」「楽しくピクチャー!」がコンセプトのデフォルメフィギュアブランド「てくぴく」で商品化したアイテム。日々の暮らしや、いろんなところへお出かけするシチュエーションに寄り添うフィギュアだ。

頭を動かして好きな方向を向かせることができ、お出かけに連れて行って可愛い写真を撮るなどの楽しみ方ができる。

『ONE PIECE』とは

尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』は、1997年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始した少年漫画。海賊王を目指す少年モンキー・D・ルフィと仲間たちの冒険を描く。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース）」を巡る壮大な物語で、友情、夢、正義をテーマに世界中で愛される。累計発行部数は5億部を超え、ギネス世界記録にも認定された史上最も売れた漫画シリーズの一つ。

(C)CHOPPER’s Friends