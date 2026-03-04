バンダイスピリッツは、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2から「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー（A Netflix Series: ONE PIECE）」(9,900円)を2026年8月に一般店頭にて発売する。2026年3月3日より予約受付中。

2026年8月発売「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー（A Netflix Series: ONE PIECE）」(9,900円)

「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー（A Netflix Series: ONE PIECE）」は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2より遂に登場する青っ鼻のトナカイ「トニートニー・チョッパー」をS.H.Figuartsで立体化したアイテム。

毛並みや帽子の生地感のある造形に、表情は実写版ならではデザインを再現するため「魂のデジタル彩色」を採用。ルフィたちと並んでも違和感のないサイズ感に、動きのあるポーズも再現できる可動機構が加わり、映像から飛び出したような「チョッパー」を楽しめる。

実写版「チョッパー」のスタイルを忠実再現。シリーズ基準のサイズ感とS.H.Figuartsならではの可動を両立。愛用のリュックを背負ったり、フラスコを持つことも可能。交換用顔パーツは2種付属。口元パーツも交換することが可能で、付属のパーツを組み替えると12パターンの表情再現が可能になる。

別売りの「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ（A Netflix Series: ONE PIECE）」たちと一緒に並べて劇中の様々なシーンが再現可能。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左右各3種

交換用顔パーツ（口元パーツ着脱可）2種

交換用口元パーツ

リュックサック

フラスコ

専用台座一式

『ONE PIECE』とは

尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』は、1997年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始した少年漫画。海賊王を目指す少年モンキー・D・ルフィと仲間たちの冒険を描く。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース）」を巡る壮大な物語で、友情、夢、正義をテーマに世界中で愛される。累計発行部数は5億部を超え、ギネス世界記録にも認定された史上最も売れた漫画シリーズの一つ。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション