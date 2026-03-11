スマホゲーム『ゴールデンホイヤー』は、人気恋愛リアリティ番組で一躍注目を集めた鈴木ユリアを起用した最新CMを公開。いま注目度急上昇中の鈴木ユリアが、今回のCMではハツラツとした“応援ガール”として登場。明るく元気な姿で、『ゴールデンホイヤー』の魅力をたっぷりと届ける。

人気機種が勢揃い！究極の「スマホ遊技場」がここに誕生

『ゴールデンホイヤー』は、台湾のメーカーが開発した本格エンターテインメントアプリ。最大の魅力は、日本のファンに長年愛されてきた人気パチンコ・パチスロIPの豪華ラインナップとなっており、スマホの中で、あの名機たちが再び楽しめる。

■伝説の人気機種がスマホで蘇る

『海物語』『大工の源さん』『吉宗』『戦国乙女』『黄門ちゃま』『南国育ち』など、ホールでおなじみの人気機種を多数収録。

■24時間いつでもプレイ可能

遊技場へ行かなくても、スマートフォン一つで、いつでもどこでも本格的な遊技体験を楽しめる。

■バラエティ豊かなゲームコンテンツ

パチンコ・スロットだけでなく、ド派手な演出が魅力のフィッシングゲームや、臨場感あふれる競馬ゲーム、さらに麻雀など、多彩なコンテンツを収録。中でも「競馬」は、リアリティあるレース展開で多くのユーザーから支持を集めている。

鈴木ユリアの「ギャップ萌え」に注目！公式YouTube『ホイヤーしない？』

ゴールデンホイヤー公式YouTubeチャンネル『ホイヤーしない？』。こちらの最新CMにも、鈴木ユリアが登場。自宅でくつろぐナチュラルな姿から、熱烈な野球応援まで、彼女のさまざまな魅力が詰まった内容となっている。

試合のピンチを「パチンコの一発逆転」で吹き飛ばす爽快な演出も見どころ。今後公開される動画にも出演予定なので、しっかりチェックしておきたい。