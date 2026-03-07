サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」グッズの販売を開始した。

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 マルチマット

販売価格：3,980円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 三連図柄アクリルキーホルダー

販売価格：1,500円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 図柄アクリルチャームキーホルダー

「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」生駒図柄と無名図柄のアクリルチャームキーホルダーが登場。取り外し可能なチャームになっているため、付属のワイヤーから外してカスタマイズも可能となっている。

販売価格：1,300円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 ミラーアクリルキーホルダー

「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」筐体に施された貫け鋼の魂の文字がミラーアクリルキーホルダーになって登場。

販売価格：1,500円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 演出アクリルスタンド(ランダム10種内シークレット1種)

※全10種(内シークレット1種)。ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

販売価格：1,100円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 木製お守り(ランダム6種)

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

販売価格：1,100円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 ロングスリーブTシャツ

胸元に六根清浄、袖には筐体にも施された貫け鋼の魂の文字がプリントされている。

販売価格：6,600円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 フレグランスタグ(2種セット)

クローゼットやドアノブ、車内など様々なシーンで使用できる。

販売価格：各2,200円(税込)

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 六根清浄音袋

お守り袋の中のモジュールボタンを押すと遊技機SEなどの激熱サウンドが鳴り響く。

販売価格：3,000円(税込)

■e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 図柄アクリルスタンドキーホルダー(ランダム9種内シークレット1種)

アクリルスタンドとキーホルダーのどちらでも使える2WAY仕様。ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は不可。

販売価格：1,300円(税込)

■e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 アクリルスタンド(無名A、B)

販売価格：各1,100円(税込)

■e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 アクリルカード

販売価格：1,100円(税込)

■e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 フルグラフィックTシャツ(無名)

遊技機描きおろしイラストをあしらったフルグラフィックTシャツ。ポリエステルの機能性素材で、プリントがきれいに映える光沢のあるダブルニットTシャツとなっている。

販売価格：6,000円(税込)

各詳細はサミー商店オンライン内の販売ページにて。